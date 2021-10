Greifswald

Eine mysteriöse Tour durch die Stadt, ein Schloss erleben und Musik in der Altstadt: Hier kommen die Tipps für das Wochenende aus Greifswald.

Freitag

Das Theaterexperiment von Katja Klemt und Georg Meier lädt Menschen ein, Räume zu betreten, dort Spuren zu finden und sich inspirieren zu lassen. Wer teilnimmt, sieht zum Beispiel eine Aufgabe und soll mit dem Raum interagieren. Ob er sich inspiriert fühlt, eine Szene zu spielen, ein Verbrechen aufzuklären oder einen weiterführenden Plot zu verfolgen – er tut es und bereitet den Raum danach für den nächsten „Zuschauer“ vor, der dem gleichen Konzept folgen wird. Freitag von 17 bis 21 Uhr und Samstag von 12 bis 17 Uhr in der Franz-Mehring-Straße 48 (Studententheater) und in der Langen Straße 75, am „Fenster“.

Unter dem Motto „Cantiamo!“ erklingen Werke von Orlando di Lasso, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi und vielen weiteren. Unter der Leitung des neuen Chordirektors Csaba Grünfelder feiert der Opernchor des Theaters Vorpommern die vielstimmige Musik in all ihren Facetten, Start: 19.30 Uhr, Tickets für 22 Euro, es gilt die 3G-Regel.

Wortakrobaten, Lyriker und Dichter kehren auf die Bühne im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus zurück: Um 19 Uhr startet der U20-Poetry-Slam live, moderiert von Max Matthies. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro, reserviert wird unter Tel. 0 38 34 / 85 36 44 44.

Klezmermusik gibt es im Dom St. Nikolai auf die Ohren. Das Berliner Ensemble Aufwind lädt ein, das Konzert gehört zur Veranstaltungsreihe „Klangfarben“. Start ist um 20 Uhr, Eintritt zehn Euro, Schüler und Studenten acht Euro, Kinder bis 14 Jahre kostenlos. Vorverkauf über: hgw-dom@pek.de oder Tel. 0 38 34 / 28 27.

Samstag

Thomas Rühmann & Band sind fünf Musiker, die leidenschaftlich und virtuos Werke zwischen Indierock und Liedform erschaffen. Zuhörer erwartet musikalische Vielfalt ab 20 Uhr im St. Spiritus – das Konzert findet unter 2G-Regeln statt, Tickets kosten 34 Euro.

Der frustrierte und in die Krise geratene Autor Rolf sucht sich therapeutischen Beistand in Form eines hochmodernen CUBE, der ihm mit einer „fancy“ Selbstfindungs-App als Coach zur Seite steht (Siri oder Alexa lassen grüßen). Im Dialog mit seinem digitalen Gegenüber macht sich Rolf auf die Suche nach seiner Kreativität, seinem künstlerischen Urknall und den Wurzeln in der schwäbischen Provinz. Das eingespielte Team Götz Schubert & Manuel Munzlinger schuf die Komödie „Die Modernisierung meiner Mutter“, die einen handfestem Realitätsbezug hat und zwischen dem Augenzwinkern jede Menge Platz für berührende Momente lässt. Ab 18 Uhr im Theater Vorpommern, Tickets für 27 Euro.

Das Ballhaus Goldfisch holt finnischen Tango des Trios „Beltango“ an die Küste – bei einem Tangoball ab 21 Uhr mit Livemusik und Showtanz. Der Eintritt ist nur für Geimpfte, Genesene oder mit einem gültigen PCR-Test möglich, ein Selbsttest reicht nicht aus. Preise: 20 Euro/15 Euro.

Sonntag

Das Theater Greifswald spielt ab 16 Uhr „Jonny spielt auf“, eine Oper von Ernst Křenek – Tickets kosten zwischen 20 und 34 Euro.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Förderverein der Schloss- und Gutshofanlage Ludwigsburg lädt zum Saisonabschluss ein: Auf dem Programm stehen eine Lesung aus den Briefen des letzten Gutsbesitzers und eine Erkundungstour. Teilnahmebedingungen: Anmeldung erforderlich, bevorzugt per E-Mail unter buero@ludwigsburg-mv.de; alternativ unter Tel. 03 83 52 / 6 03 24. Der Eintritt (ohne Bewirtung) kostet 7 Euro, Kinder haben freien Eintritt. Es gilt die 3G-Regel.

Von Christopher Gottschalk