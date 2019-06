Greifswald

In der Klosterruine Eldena wird in diesem Sommer richtig angepackt: D´Artagnan und die drei Musketiere krempeln die Ärmel hoch, zurren den Gürtel unter dem Bauch-Ansatz zurecht, setzen die Hüte auf das ergraute beziehungsweise gelichtete Haar und ziehen ihre Degen. Blöd nur, dass seit dem letzten Einsatz der kämpfenden Boygroup in der Klosterruine zehn Jahre vergangen sind und eigentlich kaum noch etwas läuft, wie es laufen sollte. Helfen kann da nur Florence, die Tochter des d´Artagnan, eine selbstbewusste junge Frau, die den in Würde gealterten Haudegen zeigen möchte, wo der Hammer hängt. Doch die temperamentvolle Dame sitzt noch im Zug fest, der mal wieder Verspätung hat. Schließlich reisen junge Schauspielerinnen heute aus Klimaschutzgründen nicht mehr mit dem Auto.

In der Klosterruine Eldena erlebt das Open-Air-Stück „Die Tochter des d´Artagnan“ am Samstag (18 Uhr) seine Premiere. Der Einstieg klingt etwas konfus, doch die Theatertruppe kenne sich – gestählt durch die letzten dramatischen Jahre des existenziellen Auf und Abs – schließlich im Improvisieren aus, verspricht Dramaturg Oliver Lisewski augenzwinkernd einen amüsanten Sommertheater-Besuch in Eldena. Das Motto der Musketiere heiße ja schließlich „Einer für alle, alle für einen!“

Markus Heinzelmann inszeniert das Open-Air-Stück "Die Tochter des D´Artagnan in der Klosterruine Eldena Quelle: Martina Rathke

Mit einem spritzig inszenierten Mantel-und-Degen-Stück, gewürzt mit Abenteuer, Romantik, Musik, Fechtszenen und erfrischenden zeitlichen Sprüngen, will das Theater Vorpommern das Publikum nach Eldena locken. Das im Frankreich des 17. Jahrhundert verankerte Stück passe hervorragend in die historische Kulisse, schwärmt Regisseur Markus Heinzelmann, der zusammen mit Saskia Taeger die Filmfassung von Bertrand Tavenier für eine Open-Air-Bühne umschrieb. Hinter Klostermauern träumt die Tochter des berühmten Musketiers vom echten Leben in der Großstadt. Ein glücklicher Umstand, dass gerade das Kloster zum Schauplatz eines Komplotts gegen den jungen König Ludwig XIV. wird und Florence zwingt, ihren Vater und dessen Kumpane um Hilfe zu bitten.

„Das Stück lebt von Brüchen und überraschenden Wendungen“, verrät Dramaturg Lisewski. Wurde zunächst im Theater geprobt, bereitet sich die Crew seit wenigen Tagen in der denkmalgeschützten Ruine auf die Premiere vor. Auf der Bühne laufen sich die Schauspieler Stefan Hufschmidt als d´Artagnan, Lutz Jesse als Aramis und Markus Voigt als Porthos in Szenen warm, die eher an Stand-up-Comedy als an klassisches Theater erinnern. Die Mauern, Fenstervorsprünge und selbst eine in der Wand eingelassene Grabplatte werden in das flotte Spiel integriert. „Wir erzählen eine typische Musketier-Geschichte von Verschwörung und Verrat, in der das Böse siegt und das Gute gewinnt“, so Regisseur Heinzelmann.

In der Hauptrolle des Stückes debütiert Friederike Serr. Die 27-jährige Österreicherin absolvierte eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin und tritt nun am Theater Vorpommern ihr erstes festes Engagement an. In der Rolle wird sie nicht nur schauspielern, sondern auch singen und kämpfen. „Florence ist ein willensstarker Charakter mit einem großen Sinn für Gerechtigkeit“, freut sich Serr über ihre Rolle am Theater.

Hauptdarstellerin Friederike Serr als Florence in dem Stück "Die Tochter des d´Artagnan" Quelle: Martina Rathke

Zu einem Haudegen-Stück gehören natürlich auch opulente Kostüme. „Die Kostümabteilung hat alles gegeben“, berichtet Eva Humburg, die neben den Kostümen auch für das Bühnenbild verantwortlich zeichnet. Die Schauspieler agieren (wenn all die anfänglichen Wirren gemeistert sind) in üppigen Kleider und mit federgeschmückten Hüten, die typisch für das 17. Jahrhundert sind. Die Musik wurde eigens für die Inszenierung komponiert beziehungsweise arrangiert, das Ensemble singt live.

Ausgewiesen ist „Die Tochter des d´Artagnan“ als Familienstück für Kinder ab acht Jahren. „Es können aber auch Erwachsene ohne Kinder kommen“, schmunzelt Eva Humburg. Das Stück sei so angelegt, dass am Wortwitz kleine wie auch große Leute ihren Spaß haben werden. Für die Premiere am Samstag gibt es nur noch wenige Restkarten. Weitere Aufführungen folgen am 23. Juni (16 Uhr), am 25. Juni (10 Uhr), am 26. Juni (10 Uhr), am 27. Juni (10 Uhr), am 28. Juni (20 Uhr), am 29. Juni (20 Uhr), am 30. Juni (16 Uhr), am 3. Juli (20 Uhr), am 10. Juli (18 Uhr), am 11. Juli (20 Uhr), am 14. Juli (11 Uhr) und am 21. Juli (16 Uhr).

Martina Rathke