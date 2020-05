Theater Vorpommern: Dörnen setzt als Intendant auf Teamspiel

Greifswald

Es war eine Überraschung, mit der keiner gerechnet hatte: Ballettdirektor Ralf Dörnen übernimmt ab der Spielzeit 2021/2022 die Intendanz am Theater Vorpommern. Das Auswahlgremium, bestehend aus Mitgliedern des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung, votierte einstimmig für den 59-Jährigen, der seit 23 Jahren am Theater tätig ist und der sich mit seinen Choreografien nationale und internationale Anerkennung erarbeitete. Dörnen ist der deutschlandweit erste Ballettdirektor, der Intendant eines Theaters wird.

OSTSEE-ZEITUNG: Sie sind als Ballettdirektor erfolgreich. Warum bürden Sie sich nun die Last auf, die künstlerische Leitung eines Vier-Sparten-Theaters zu übernehmen?

Dörnen: Weil ich Lust darauf habe. Ich habe 23 Jahre an diesem Theater gearbeitet. Das Theater hat mir geholfen, die Städte, die Landschaft haben mir geholfen, mich weiterzuentwickeln. Ich möchte jetzt das, was ich im Ballett erreicht habe, auf andere Sparten erweitern und mit meinen Erfahrungen und den Mitarbeitern das Theater gestalten. Nachdem mich Bekannte ansprachen, ob ich mich nicht bewerben wolle, habe ich mich intensiv mit dem Thema befasst. Und ja, ich freue mich auf die Herausforderung.

Sie haben, als Sie 1997 von Hamburg nach Greifswald kamen, eine provinzielle und vernachlässigte Balletttruppe zu einer professionellen Compagnie geformt, die bundesweit für Aufsehen sorgte. Was können die anderen Sparten vom Ballett lernen?

Die Voraussetzung, um gutes Theater zu machen, ist, dass man das Publikum erreichen, berühren und bewegen will. Theater funktioniert meines Erachtens auf emotionaler Ebene. Man muss zwar das ganze intellektuelle Informationspaket im Kopf haben, aber dann bei der Inszenierung auch gleichzeitig wieder vergessen und aus dem Bauch heraus arbeiten und gemeinsam mit den Darstellern die Szenen bauen. Wir müssen Geschichten auf eine menschliche Ebene bringen. Das macht Theater so spannend. Auf der Bühne gehen wir nicht mit sozialkritischen Thesen um, sondern mit Menschen. Dass das bei den Zuschauern ankommt, ist mir ein großes Anliegen.

Wie definieren Sie Ihre Intendantenrolle? Sehen Sie sich als künstlerisch-mathematisches Doppeltalent, als Theater-Manager, als Künstler?

Mit Peter van Slooten als kaufmännischen Geschäftsführer habe ich einen Partner zur Seite, der sich um das Kaufmännische und das Juristische kümmert. Ich sehe mich als künstlerischer Leiter, der aber auch das andere im Blick haben muss. Wir haben sehr gute Leute in der Verwaltung, tolle Mitarbeiter, und ich denke, dass ich sehr stark auf Teamplay setzen werde. Ich sehe mich eher als primus inter pares – als Erster unter Gleichen – und nicht als „King of Kotelett“, der alles vorgibt. Deshalb suche ich auch ein Team, das gut zusammenarbeitet. Wenn die Mitarbeiter erleben, dass man als Team gut zusammenarbeitet, dann strahlt das wieder Freude aus.

Ist denn die Freude in den vergangenen Jahren verloren gegangen?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber die Zeit, als über allem das Damokles-Schwert dieser widersinnigen Fusion hing, hat viele Kollegen zermürbt und es hat viel Kraft gekostet. Wir müssen uns die Freude wieder zurückholen. Und dazu will ich meinen Beitrag leisten.

Was wollen Sie anders machen als Ihre Vorgänger?

Man sagt mir nach, dass ich sehr integrierend bin und Leute zusammenbringen kann. Es gibt so viele Künstler hier, die sehr viel können. Ich habe in Dresden, München und Brno gastiert und kann aus dem Vergleich nur sagen: Das Theater Vorpommern ist nicht provinziell. Das möchte ich weiterentwickeln. Ich möchte, dass die Mitarbeiter hier ihr Potenzial ausschöpfen.

Warum ist das zuletzt nicht gelungen?

Ich denke, es lag hauptsächlich daran, dass wir insgesamt in den vergangenen Jahren zuviel gemacht haben und nicht die Zeit hatten, Themen und Ideen wirklich richtig durchzukochen. Ich habe andere ästhetische Ansprüche als meine Vorgänger. Sie sind bestimmt nicht besser, aber sie sind anders. Man muss hier nicht viel reden, sondern zeigen, was man kann. Die Zuschauer wollen spüren, dass man hier sein will, dass man sie mit ihren Problemen und Gefühlen ernst nimmt.

Sie sind im Ruhrpott aufgewachsen, haben unter dem legendären John Neumeier in Hamburg als Solo-Tänzer gearbeitet, an größeren Häusern und im Ausland inszeniert. Kann man sich da verwurzelt fühlen?

Ich bin hier zu Hause. Das habe ich nie gedacht. Ich habe in den vergangenen Jahren Angebote von größeren Städten bekommen, auch aus dem Ausland. Aber irgendetwas hat immer zu mir gesagt: Nein, ich bin hier noch nicht fertig. Deswegen fühlt sich die neue Aufgabe jetzt auch so richtig an. Es schließt sich ein Kreis.

Gibt es denn schon Stücke, von denen Sie sagen, die sollen auf Ihrem ersten Spielplan stehen? Halten Sie an der Idee eines Spielzeiten-Konzeptes fest?

Es gibt ganz viele Stücke, die ich mir vorstellen könnte. Aber das werde ich mit den Spartenleitern besprechen und nicht vorgeben.

Werden Sie an den Sommer-Open-Airs mit Gastsängern und an der Zusammenarbeit mit der Opera na Zamku Stettin festhalten, die ja auch größere Inszenierungen erlaubte?

Für mich ist wichtig: Das Ensemble im Haus ist der Grundstock für alle Dinge, die wir hier machen. Entscheidungen, mit wem man auf welcher Basis zusammenarbeitet, kann man nie unabhängig von den Finanzen treffen. Man muss schauen, was es kostet und was es bringt.

Sie sind seit 1997 am Haus und damit ein „Eigengewächs“ des Theaters. Ist die Kenntnis des Hauses für Sie als künftiger Intendant eher ein Vorteil oder kann die Nähe zu den Mitarbeitern auch ein Nachteil sein?

Der Vorteil ist, dass ich weiß, wo die Probleme liegen. Natürlich ist man nahe dran an seinen Kollegen. Ich habe aber auch über 20 Jahre eine Compagnie geleitet. Daher weiß ich, dass man auch schwierige Entscheidungen treffen muss. Das Wohl und die Loyalität zum Haus stehen für mich bei allen Entscheidungen an erster Stelle.

Nun ist es ein Unterschied, eine Ballett-Compagnie mit 13 Mitarbeitern oder ein Vier-Sparten-Haus mit 280 Angestellten zu leiten.

Ja natürlich. Aber man wächst mit seinen Aufgaben. Mir ist klar, dass viel Arbeit auf mich zukommt. Ich habe nach der Entscheidung ganz viele positive Reaktionen aus dem Haus erhalten. Das hat mich sehr gerührt und überwältigt. Ich werde mein Bestes geben, um die Erwartungen zu erfüllen.

Vor welchen großen Aufgaben steht das Theater in den kommenden Jahren?

Wir stehen in Greifswald vor dem Umbau des Hauses. Das wird ein ganz schwerer Brocken. Jetzt geht es um die Verhandlungen mit der Stadt, wie wir es gut bewältigt bekommen. Die große Sorge der Angleichung der Löhne an den Flächentarif ist uns zum Glück genommen. Aber wir wissen nicht, wie sich die Corona-Krise auf unseren Haushalt auswirken wird. Wir wissen noch nicht, wie viele Steuereinnahmen den Kommunen als Gesellschafter in den kommenden Jahren verloren gehen werden. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass an der Kultur in solchen Phasen immer zuerst gestrichen wurde.

Das nächste Jahr wird sicher für Sie ein Übergangsjahr. Gibt es Absprachen mit dem noch bis 2021 amtierenden Intendanten Dirk Löschner?

Nun, das nächste Jahr wird in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Wie kann ich ein Ballett inszenieren, wenn man sich nicht berühren darf? Wann dürfen wir unser Haus wieder öffnen? Dirk Löschner hat mir zugesichert, dass er mich im kommenden Jahr unterstützen wird. Ich bekomme jetzt bereits Informationen, die in mein erstes Intendantenjahr reichen. Aber es ist klar, Dirk Löschner ist in der nächsten Spielzeit Intendant und das werde ich nicht infrage stellen.

Wer wird Ihnen als Ballettdirektor folgen?

Ich bleibe Ballettdirektor. Ich werde auch weiter inszenieren, aber deutlich weniger als bisher. Ganz ohne Tanz kann ich nicht leben. Mein Stellvertreter Adonai Luna wird Co-Ballettdirektor. Ergänzend dazu wird es eine/einen neue/neuen Ballettmeister/in geben.

Von Martina Rathke