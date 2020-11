Stralsund/Greifswald

„Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?“ Jedes Kind kennt diese Frage aus dem Märchen „Hänsel und Gretel“. Katja Böhme muss sie derzeit immerzu wiederholen. Sie spielt die Hexe im gleichnamigen Singspiel, welches das Theater Vorpommern als eine von mehreren Weihnachtsproduktionen für den Dezember vorbereitet.

Ob die Schauspielhäuser in Deutschland im kommenden Monat tatsächlich öffnen können, entscheidet die Bundesregierung in Kürze. So lange der „Lockdown-light“ mit Aufführungsverbot nur für den November gilt, bereitet sich das Theater Vorpommern auf ein umfangreiches Dezember-Programm vor.

Anzeige

Zwei Meter Abstand beim Singen

Immer wieder gibt Regisseur Horst Kupich bei der Probe Hinweise. Dabei achtet er auch auf Körperbewegungen und natürlich Aussprache. Schließlich sollen die hoffentlich vielen zuschauenden Kinder auch vom Stück gefesselt werden. Strikt schreitet der Regisseur bei Textzeilen ein, die Nähe beinhalten. So etwa bei „Gretel, drücke dich fest an mich“. „Das musste wegen der Mindestabstände gestrichen werden“, sagt er. Beim Singen gelten zwei Meter Abstand. Die müssen Fanny Gundlach, die den Hänsel spielt, und Kristina Herbst als Gretel verinnerlichen.

Wie im Original ist Hänsel und Gretel die Angst ins Gesicht geschrieben, als sie kauernd vor dem Hexenhaus hocken, das diesmal ein übergroßer Holzschrank ist. Vor allem Hänsel fürchtet sich vor der eiskalten Hexe, die nichts auslässt, beide Kinder mit List zu locken. „Hier gibt es Schokolade“, sagt sie, „Torte, Marzipan, Kuchen, Rosinen, Datteln, Mandeln und süße Sahne“, fügt sie hinzu und setzt dabei ihre freundlichste Miene auf. Und das verunsichert vor allem Hänsel. „Schwesterchen, wir laufen fort“, ruft er besorgt seinem Gretelchen zu.

Fünf Vorstellungen in Greifswald , sechs in Stralsund geplant

Es ist Spielfreude pur, die schon in diesem Probenausschnitt zu erleben ist. Und das, obwohl alle Beteiligten befürchten müssen, dass es möglicherweise gar keine Aufführungen von „Hänsel und Gretel“ gibt. „Es deutet momentan leider einiges darauf hin, dass wir im Dezember nicht wieder öffnen können“, meint Intendant Dirk Löschner im OZ-Interview.

Elfmal steht „Hänsel und Gretel“ im kommenden Monat auf dem Spielplan des Theaters. Fünfmal in Greifswald, sechsmal in Stralsund. Darunter sind mehrere Vormittagsvorstellungen für Schulen und Kindergärten. Das dafür erarbeitete Hygienekonzept sieht unter anderem vor, immer zwei Reihen zwischen den jeweiligen Schulklassen, die man neuerdings ja als Kohorten bezeichnet, freizulassen.

Hänsel und Gretel gingen schon 2013 durch den tiefen Wald

Seit eineinhalb Wochen laufen die Proben für „Hänsel und Gretel“ unterm Stralsunder Theaterdach. In wenigen Tagen wollen die Akteure samt Bühnenbild dann auf die große Bühne nach Greifswald umziehen. Dort soll die erste Vorstellung stattfinden. Am 4. Dezember, vormittags.

Das Hexenhaus ist in der Fassung des Theater Vorpommern ein großer Holzschrank. Quelle: Reinhard Amler

„Wir nutzen die Proben im Moment auch dazu, das Geschehen zeitlich anzupassen. „Denn das Stück darf wegen Corona nur eine Stunde dauern“, erklärt der Regisseur. 2013 gab es am Theater Vorpommern übrigens schon einmal das Singspiel „Hänsel und Gretel“. Nach mehreren erfolgreichen Spielzeiten auf kleineren Bühnen wurde es nun für die großen Häuser umgeschrieben. Um Platz für mehr Zuschauer zu haben.

Katja Böhme spielt eine Doppelrolle

Sie sollen dann erleben, wie sich Hanna und Greta, die mit ihrer Schulklasse bei einer Theaterführung unterwegs sind, in Hänsel und Gretel verwandeln. Das passiert in einem Raum voller eingestaubter Requisiten und mit Spinnweben überzogenen Möbeln.

Gefühlte Ewigkeiten hat es dort kein Theater mehr gegeben. „Seit Corona nicht mehr“, weiß dann auch eine ältere Dame zu berichten, die sich den Kindern als Souffleuse vorstellt. Aber sie könne sich noch gut an diese Zeiten erinnern, erklärt Katja Böhme, die hier in ihre zweite Rolle schlüpft. Und weil ihr selber nach Theater ist, nutzt sie die Gelegenheit, gemeinsam mit den Mädchen in Engelbert Humperdincks Musik- und Klangwelt einzutauchen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Proben bringen Normalität in den Alltag der Theatermacher

„Wir tun schon jetzt so, als spielten wir vor Zuschauern“, sagt Dramaturgin Stephanie Langenberg. Ihr tue das gut. „Denn für mich bringen die Proben ein bisschen Normalität in den Alltag“, fügt sie hinzu. Auch Langenberg fürchtet sich vor einer Verlängerung des Lockdowns. Aber das tun alle ihre Kolleginnen und Kollegen am Theater Vorpommern, einschließlich des Intendanten.

Zwar mag niemand im Moment wirklich daran glauben, dass es so kommt. Weil sich noch niemand einen Advent ohne Theater vorstellen kann. Denn so etwas hat es ja auch noch nie gegeben. Alle drei Frauen sind Mitglieder des Opernchores des Theaters und natürlich glücklich, in dieser Inszenierung als Solistinnen auftreten zu dürfen. Und sie machen ihre Sache richtig gut.

Lesen Sie auch

Von Reinhard Amler