Er ist seit 23 Jahren am Haus, hat dort rund 80 Ballett-Aufführungen inszeniert und die Ballett-Compagnie bundesweit bekannt gemacht: Ab der Spielzeit 2021/2022 übernimmt Ballettdirektor Ralf Dörnen die Intendanz am Theater Vorpommern. Mit der OZ sprach der 59-Jährige über die neue Herausforderung, den Medienhype um seine Person und darüber, was er künftig anders machen will als sein Vorgänger.

Unter mehr als 50 Kandidaten sind Sie vom Aufsichtsrat und den Gesellschaftern des Theaters Vorpommern einstimmig zum Intendanten gewählt worden. Hat Sie das überrascht?

Ja, das hat mich sehr überrascht (lacht). Natürlich ist es eine ungewöhnliche Wahl. Zum einen, dass es jemand aus dem Haus ist – was ein Vorteil und ein Nachteil sein kann. Zum anderen, dass die Wahl auf einen Tänzer und Ballettdirektor fällt. Das gab es bisher noch nie.

Sie haben es schon gesagt, Sie sind deutschlandweit der erste Ballettdirektor, der Intendant wird. Das hat einen Medienhype um Sie ausgelöst. Haben Sie diese Reaktion erwartet?

Es ist zwar schön fürs Haus, dass sich nun alle darauf stürzen (lacht). Trotzdem verwundert es mich. Weil ich denke, warum denn nicht? Ich mache das ja nicht als Tänzer, sondern als Ralf Dörnen mit meiner Erfahrung. Diese Erfahrung haben andere Leute, die Schauspieler, Sänger oder Regisseur sind ja auch – oder eben nicht. Entweder es klappt oder es geht schief, das weiß man vorher nie. Da sollte die Sparte, aus der man kommt, keine Rolle spielen.

Sie sind seit 1997 am Haus, haben die Ballett-Compagnie zu einer professionellen Truppe geformt und sich als Ballettdirektor deutschlandweit einen Namen gemacht. Wie kamen Sie darauf, sich zusätzlich als Intendant zu bewerben?

Ich habe das nie geplant. Als ich herkam, habe ich nie gedacht, ich möchte Intendant werden. Aber als sich die Möglichkeit ergab, weil die Zeit Löschner endete, habe ich die Chance ergriffen, weil ich dachte, ich kann hier vieles anders machen. Ob das besser ist, wird sich herausstellen.

Was wollen Sie anders machen als ihr Vorgänger?

Es gibt in allen Unternehmen verbesserungswürdige Dinge und Strukturen. Man kann vieles anders machen, im Umgang miteinander und in der Herangehensweise an das Konstrukt Theater. Ich möchte nicht einfach so weitermachen wie bisher, sondern Dinge neu denken. Es gibt ein neues Team. Gemeinsam stellen wir alles auf den Prüfstand und fragen, ob es eine bessere Möglichkeit für dieses Haus gibt. Denn darum geht es. Ich hätte mich nirgendwo anders beworben, sondern nur hier, weil ich das Haus und das Publikum kenne, seine Ansprüche und Wünsche. Was nicht immer heißt, dass man sie auch eins zu eins erfüllen muss.

Und wie wollen Sie künftig Theater machen?

Ich möchte Theater für Leute machen, die nicht 24 Stunden am Tag über Theater nachdenken. Wir machen keinen Frontalunterricht, sondern erzählen Geschichten, die die Zuschauer miterleben können. Mein Anspruch ist es, den Leuten etwas zu zeigen, was sie berührt und bewegt. Aber dafür muss ich sie erreichen. Man muss zu den Leuten hingehen und sie mitnehmen. Das habe ich als Ballettdirektor gemacht und ich glaube, das funktioniert auch im ganzen Theater. Was nicht heißt, dass man sich anbiedern und kleinmachen muss. Aber man muss es richtig verpacken mit guter Qualität.

Sie haben die Stellen der Schauspieldirektorin, des Operndirektors, des Chefdramaturgen, des Leiters der Kostümabteilung und der Ausstattungsleitung neu besetzt. Wonach haben Sie die Auswahl getroffen?

Wichtig war für mich, dass alle das Haus und das Publikum kennen und gerne hier sein wollen. Dazu kommt, dass sie gute Teamplayer sein müssen. Die Hierarchien sollen künftig möglichst flach sein. Ich gebe zwar die künstlerische Richtung vor, werde aber versuchen, vieles im Team zu klären. Dazu gehört Transparenz, eine gute Kommunikation und viel Offenheit und Ehrlichkeit.

Wie sehen Sie ihre neue Rolle? Sind sie eher Unternehmer oder künstlerischer Leiter?

Ich werde mich zwar auch mit den Finanzen beschäftigen, Fachmann bin ich dafür aber nicht. Dafür sind wir eine Doppelspitze. Peter van Slooten ist als kaufmännischer Geschäftsführer fürs Finanzielle zuständig, ich kümmere mich um die Kunst.

Sie sind als Ballettdirektor mit der 13-köpfigen Ballett-Compagnie schon gut ausgelastet. Nun kommt ein Vier-Sparten-Haus mit 280 Mitarbeitern dazu. Bleibt da noch Zeit für den Tanz?

Das muss sein, denn ohne Tanz kann ich nicht leben (lacht).

Als Intendant und Ballettdirektor haben Sie künftig eine Doppelfunktion. Wie werden Sie ihre Arbeit gewichten?

Statt zwei Ballettinszenierungen pro Spielzeit werde ich künftig nur noch eine pro Jahr inszenieren. In der ersten Spielzeit wahrscheinlich gar keine. Ansonsten könnte ich meinem Anspruch nach einer gewissen Qualität nicht gerecht werden. Aber ich werde vieles lenken, was andere in meinem Sinne weiterführen. Dazu gehört mein bisheriger Ballettmeister Adonai Luna, der jetzt Co-Ballettdirektor wird. Ergänzend dazu wird es eine neue Ballettmeisterin oder einen neuen Ballettmeister geben.

Die Theaterfusion ist vom Tisch, Haustarifvertrag und Theaterpakt sind unterschrieben und sichern für die nächsten Jahre die Rahmenbedingungen. Dafür haben Sie als Intendant mit einem stark sanierungsbedürftigen Haus in Greifswald nun die nächste Baustelle.

Ja, das ist die nächste Mammutaufgabe.

Nach neuen Schätzungen könnten die Kosten von 24 Millionen Euro auf bis zu 50 Millionen Euro ansteigen. Das ist mehr als doppelt so viel wie ursprünglich angenommen.

Ja, aber das ist eigentlich immer so (lacht). Das weiß man auch vorher. Ich hoffe trotzdem, dass es kein Berliner Flughafen, keine Elbphilharmonie und kein Stuttgart 21 wird.

Der Sanierungsbeginn verzögert sich um ein Jahr auf Sommer 2022. Können Sie bis dahin einen funktionalen Theaterbetrieb in den Räumen durchhalten?

Na ja, es geht immer mal wieder was kaputt. Zurzeit funktioniert der Fahrstuhl nicht. Aber was sollen wir machen? Wir müssen. Wir können ja nicht zumachen.

Zurzeit läuft die Suche nach einer Ausweichspielstätte für die rund dreijährige Sanierung. Wäre es denkbar, kleinere Produktionen in Greifswald aufzuführen und größere am Theater in Stralsund?

Natürlich kann man uns für die Übergangszeit kein zweites adäquates Theater bauen. Aber wir sind in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Greifswald auf der Suche nach einer Lösung, die die finanziellen Möglichkeiten der Stadt nicht überfordert und uns trotzdem die Möglichkeit gibt, anspruchsvolles Theater zu spielen. Selbstverständlich mit Abstrichen, aber das ist in allen vergleichbaren Theatern in Deutschland immer der Fall gewesen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir zusammen eine gute Lösung finden.

Dazu kommt die Corona-Pandemie. Wie lässt sich unter diesen Bedingungen die Spielzeit 2021/22 planen?

Wir haben noch genau ein Jahr und sind mitten in den Planungen. Wir sind optimistisch und hoffen, dass wir ab Sommer wieder ganz normal spielen können. Das ist unser Plan A. Plan B ist eine abgespeckte Version, in der wir so spielen wie jetzt.

Verraten Sie schon, welche Stücke auf dem Spielplan stehen?

Nein (lacht).

Wird es denn künftig mehr Ballett geben?

Nein, aber es wird auch nicht weniger. Wir sind gut aufgestellt und zeigen drei Tanz-Premieren pro Jahr. Das wird auch so bleiben, aber nicht zulasten der anderen Sparten gehen. Wir werden jetzt also nicht zu einem Haus, das nur noch Ballett spielt (lacht).

Wie sieht es mit den Open-Air-Veranstaltungen aus?

Eine große Inszenierung wie das Ahoi-Festival wird es nicht geben. Wir planen aber eine kleinere Variante in Eldena und in Stralsund.

Sie haben 17 Jahre in Hamburg gelebt, an großen Häusern und in der ganzen Welt inszeniert. Trotzdem wollten Sie hier Intendant werden. Sind Sie nun endgültig in Vorpommern angekommen?

Ja. Das ist jetzt mein Zuhause. Ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Dafür habe ich lange gebraucht und natürlich fiel es mir anfangs schwer. Ich bin auch noch oft in Hamburg und Berlin. Aber ich bin immer froh, wenn ich wieder nach Hause fahre.

