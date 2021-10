Greifswald

Eine Reise nach Böhmen: Das ermöglichten Generalmusikdirektor Florian Csizmadia und das Philharmonische Orchester am Sonnabend im Theater Vorpommern. Denn sie ließen Bedrich Smetanas wunderbare sinfonische Dichtung „Die Moldau“ aus dem Jahre 1874 erklingen. Angekündigt war der Abend, der bereits seit Tagen ausverkauft war, als Familienkonzert. Kein Wunder also, dass nicht nur viele große, sondern auch viele kleine Besucher diesem musikalischen Highlight im Theater Vorpommern lauschten.

Florian Csizmadia erläuterte dabei, wie sein Orchester diese Musik erarbeitet und zeigte, was alles zu tun ist, damit die über zwei Dutzend Streicher, die acht Holz- und die Blechbläser mit Trompete, Posaune und Tuba, die Harfenistin sowie die drei Schlagwerker am Ende gut zusammen harmonieren. Das war ausgesprochen spannend, an manchen Stellen aber auch sehr speziell. Manches noch kleinere Kind in den Zuschauerreihen fing zwar an, es Csizmadia gleichzutun und bewegte seine Arme wie ein Dirigent. Andere sanken ein bisschen ermüdet auf Muttis oder Vatis Schoß.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Szenen in nur zwölf Minuten verpackt

Am Ende gab es dennoch viel Applaus und Lob für ein neues, interessantes Format am Theater. „Wenn man weiß, worum es im Werk geht, hört man die Musik viel intensiver“, hatte Csizmadia eingangs gesagt. Und genau so ist es. Zu Beginn zupfen die Streicher lediglich an ihren Instrumenten, die Flöten kommen dazu – die Moldau entspringt. Man hört sie förmlich rieseln.

An anderer Stelle geht es dann schon derber zu, wenn die Stromschnellen musikalisch beschrieben werden. Eine Jagdszene am Fluss lässt die vier Hörner dominieren und auch eine Bauernhochzeit wird gefeiert, auf der stimmungsvoll Polka getanzt wird. Den Höhepunkt erreicht das Werk schließlich, wenn die Moldau fulminant durch Prag fließt und am Ende in die Elbe mündet.

An dieser Stelle haben dann die drei Schlagzeuger ihren großen Auftritt. All diese Szenen hat Smetana in nur zwölf Minuten verpackt. Man träumt sich im Konzert wahrlich in die Goldene Stadt, auf einen Dampfer in der Moldau, um von dort am Ufer das gewaltige tschechische Nationaltheater zu entdecken, in dem Smetanas bedeutendstes Werk „Die verkaufte Braut“ aktuell auf dem Spielplan steht.

Florian Csizmadia ist Generalmusikdirektor am Theater Vorpommern. Quelle: Vincent Leifer

Weitere Konzerte bis auf wenige Restkarten ausverkauft

„Wir haben ‚Die Moldau‘ letztmalig im September 2017 gespielt“, erklärte der Generalmusikdirektor. Seitdem sei auch ein bisschen Fluktuation im Orchester gewesen, so Florian Csizmadia weiter. Insofern mache es Sinn, das Werk neu einzustudieren. „Und das wollten wir diesmal öffentlich tun“. „Die Moldau“ gilt als eines der berühmtesten Werke der Instrumentalmusik. Es entstand 1874, als der Komponist Smetana bereits vollständig ertaubt war.

Uraufgeführt wurde das Werk im April 1875 im tschechischen Prag. Smetana erhielt bereits im Alter von vier Jahren Geigen- und Klavierunterricht. Seine Begeisterung für die klassische Musik entdeckte er auch durch den ungarischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten Franz Liszt, als dieser in Prag aufgetreten war.

Das Philharmonische Orchester Vorpommern findet offenbar immer mehr Liebhaber. Nach dem 1. Philharmonischen Konzert vor vier Wochen sind auch die vier Vorstellungen des 2. Philharmonischen Konzertes samt Generalprobe, die in dieser Woche angesetzt sind, bis auf wenige Restkarten in Stralsund ausverkauft. Dort erklingt dann George Gershwin, dessen Musik gar acht Schlagzeuger verlangt. Und das klingt nach dem absoluten Höhepunkt der noch recht jungen Spielzeit.

Das vollständige Programm des Theater Vorpommerns finden Sie auf www.theater-vorpommern.de

Von Reinhard Amler