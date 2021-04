Stralsund

Am 1. August wird der bisherige Ballettdirektor Ralf Dörnen die Intendanz am Theater Vorpommern übernehmen. Wie aber plant man eine Spielzeit in Corona-Zeiten, wie ist die Stimmung unter den Schauspielern, Tänzern, Musikern? Und wie motiviert man Bühnenleute, die keine Show liefern dürfen? Darüber sprach die OZ mit dem 60-Jährigen Ralf Dörnen– und noch über viel mehr.

Wie geht es Ihnen?

Ich kann nicht klagen. Ich habe ein Zuhause und viel Arbeit. Dinge, die sich viele andere wünschen.

Sind sie schon geimpft?

Ja. Mit AstraZeneca. Dafür habe ich mir Ostern aber die Finger wundtelefoniert, um einen Termin zu bekommen. Freitag nach Ostern hat es dann mit dem Termin geklappt. Hut ab vor der Organisation im Greifswalder Impfzentrum.

Glauben Sie daran, dass sich in der laufenden Spielzeit bis Ende Juni der Vorhang im Theater Vorpommern noch einmal öffnen wird?

Ich glaube an gar nichts mehr und ich glaube an alles. Keiner weiß etwas. Deshalb wäre eine konkrete Antwort auf diese Frage nur Spekulation. Eines kann ich aber sagen: Wir sind fertig auf der Bühne, wenn wir wieder dürfen.

Wie ist die Stimmung im Ensemble?

Sehr gemischt. Wir haben jetzt über ein Jahr Pandemie. Wenn man bedenkt, dass für Tänzerinnen und Tänzer mit Ende 30/Anfang 40 Schluss ist, wiegt diese Zwangspause von jetzt schon einem Jahr nochmal besonders schwer. Aber alle sind sehr tapfer. Auch weil sie fast alle Verwandte haben, denen es derzeit nicht so gut geht. Die Eltern von Stefano Fossat beispielsweise sind beide Ärzte in Italien und rund um die Uhr im Einsatz. Und unsere beiden Brasilianer sehen natürlich auch, was bei ihnen im Land los ist. Dagegen läuft bei uns ja alles noch relativ gut.

Wie motivieren Sie ihre Mitarbeiter?

Mit viel Humor und viel Zuspruch und sehr viel positiver Energie, immer daran glaubend, dass alles wieder wird.

In einer Talkshow wurde neulich ein Musiker der Berliner Philharmonie vorgestellt, der im Lockdown in Parks der Hauptstadt spielt, um in Form zu bleiben. Gab oder gibt es so etwas auch an unserem Theater?

Kurz vor Weihnachten gab es die Idee, dass unsere Musiker vor Altenheimen spielen sollen. Wir hatten auch viele Anfragen dazu. Das wurde dann aber verboten wie auch viele andere Formate, von denen wir auch aus anderen Städten wissen. Fürs Ballett ist es schwierig, mal kurz auf dem Markt zu tanzen. Dazu müsste ein Tanzboden verlegt werden, weil sonst die Verletzungsgefahr zu groß wäre. Das ist ziemlich großer Aufwand.

Haben sie es schon bereut, den Posten des Intendanten übernommen zu haben?

Jeden Tag einmal ganz kurz, aber insgesamt gesehen, nein. Ich denke, es war ein richtiger Schritt und ich bin nach wie vor voller Tatendrang und freue mich auf die Aufgabe.

Lesen Sie auch:

Die neue Spielzeit und damit ihr Amtsantritt als Intendant am 1. August rücken näher. Wird es, wie in der Vergangenheit, wieder eine Bühnenshow zur Spielplaneröffnung geben?

Wir planen Eröffnungsveranstaltungen auf den Marktplätzen in Stralsund und Greifswald Mitte September. Dort werden sich dann alle Sparten mit Ausschnitten aus den neuen Produktionen vorstellen.

Verraten Sie schon etwas zum Spielplan?

Wir möchten mit der Veröffentlichung noch etwas warten, um nichts zu versprechen, was man dann unter Umständen wieder zurücknehmen muss je nach Stand der Pandemie. Soviel kann ich aber sagen: Es ist ein toller Spielplan mit einer guten Mischung aus Stücken, die man kennt und welchen, die weniger gespielt werden. Und es ist ein auf diese Region und unser Publikum in den drei Städten Greifswald, Stralsund und Putbus zugeschnittener Spielplan.

Nun sind ja viele Inszenierungen der laufenden Spielzeit durch die Corona-Ausfälle auf der Strecke geblieben – der noch amtierende Intendant Dirk Löschner sprach jüngst von elf – werden Sie diese Stücke in die neue Spielzeit übernehmen?

Das ist nicht geplant. Wir haben Verträge geschlossen, zum Beispiel mit Ausstattungs- und Regieteams und Gastkünstlern. Es verlassen ja auch viele Künstlerinnen und Künstler mit Ende der Spielzeit das Haus und haben dann andere Verpflichtungen.

Also ist es auch nicht vorgesehen, das mit viel Aufwand einstudierte Musical „Dracula“ zu übernehmen?

Nein. Alles was jetzt bühnenfertig ist, wurde mit viel Aufwand erarbeitet. Im neuen Spielplan wird auch kein Platz mehr sein für das bereits einstudierte Ballett „Debussy/Gershwin“. Mit dem neuen Leitungsteam wird es eine neue künstlerische Ausrichtung in allen Sparten geben.

Wie viele neue Gesichter wird es in der neuen Spielzeit im Theaterensemble geben?

17, 18 Kollegen sind neu, eingeschlossen die neuen Spartenleiter. Wir hatten Bewerbungen vieler interessanter Leute. Hier kam uns Corona etwas entgegen, weil sich viele freie Künstler beworben haben, die in der Pandemie unbedingt in ein festes Engagement wechseln wollten.

Vor längerer Zeit hatten Sie bereits ihr neues Leitungsteam benannt. Sind alle noch an Bord? Und stellen sie es doch kurz nochmal vor.

Ja, alle sind noch an Bord. Wir haben die Planungen und die Neueinstellungen mit Vorsingen, Vorsprechen und Vortanzen auch gemeinsam durchgeführt. Das lief alles sehr harmonisch. Wolfgang Berthold wird neuer Operndirektor, Uta Koschel Schauspieldirektorin, Adonai Luna Co-Ballettdirektor, Oliver Lisewski ist der neue Chefdramaturg und Eva Humburg hat bereits die Ausstattungs- und Produktionsleitung übernommen. Sabine Lepadatu ist künstlerische Betriebsdirektorin und Chefdisponentin.

Wann genau wird der Stabwechsel zwischen Ihnen und Dirk Löschner stattfinden?

Ich werde nicht am 31. Juli punkt 23.59 Uhr die Schlüssel von ihm übernehmen. Der Wechsel vollzieht sich bereits täglich Stück für Stück, da ja alle Planungen jetzt laufen. Ich arbeite da auch schon sehr eng mit dem Verwaltungsdirektor, Peter van Slooten, zusammen. Diese Woche wurde zum Beispiel die Disposition für die kommende Spielzeit verabschiedet.

Haben Sie eigentlich auch einen Plan B für den Fall, dass auch im September wegen Corona nicht wie geplant, die Spielzeit gestartet werden kann?

Wir haben sogar einen Plan C, D und E. Das heißt, wir haben mehrere Versatzstücke und können schnell reagieren, sollte es neue Bedingungen geben. Ich hoffe aber, dass sich durch zügige Impfungen bis dahin Vieles relativiert haben wird. Allerdings weiß natürlich niemand, was uns noch an Mutationen erwartet. Ich bin aber zuversichtlich.

Von Reinhard Amler