Theater Vorpommern: Stück „Irreparabel“ feiert in Greifswald Premiere

Greifswald

Ikarus und Francis sind Freunde, grundverschieden und unzertrennlich. Während sich Ikarus als Draufgänger präsentiert und eine richtig große Klappe hat, hält Francis sich lieber zurück und schreibt Gedichte. Und was die beiden verbindet? Ihre Pubertät wird anders verlaufen als geplant, denn Ikarus ist seit einem Unfall querschnittsgelähmt und Francis hat Multiple Sklerose. Das heißt aber nicht, dass für sie Alkohol, Ausgehen und Mädchen kein Thema sind. Als sich Ikarus dann in Jasmin verliebt, bekommt seine äußere Fassade allerdings die ersten Risse.

Nach der gelungenen Premiere Mitte März in Stralsund wird das Stück „Irreparabel“ nun auch am 6. April um 18 Uhr erstmals in Greifswald zu sehen sein. Das Stück erzählt rückblickend mit Humor, Coolness und Gefühl die Geschichte einer besonderen Freundschaft – und zugleich eine Geschichte vom Erwachsenwerden zweier Freunde und der Suche nach der eigenen Identität mit allen Fehlern und körperlichen Einschränkungen.

Nach Kritik: Autor benannte Stück um

Das Stück stammt von Sergej Gößner. Seit 2016 erobert der Schauspieler als Autor die Theaterbühnen. Seitdem sind bereits acht Theaterstücke (unter anderem „Irreparabel“, „Wegklatschen. Applaus für Bonnie und Clyde“, „Die fabelhafte Die“ entstanden, die sich in erster Linie an ein junges Publikum richten.

Ursprünglich benannte Gößner das Stück „Mongos“. Dieser Titel löste jedoch eine Kontroverse aus. Nachdem es dann Mitte Februar 2022 im Zusammenhang mit einem Offenen Brief an das Theater Erfurt zu einer öffentlichen Diskussion gekommen war, hat Sergej Gößner entschieden, sein Stück während der Proben am Theater Vorpommern in „Irreparabel“ umzubenennen. „Mir war bewusst, dass er irritierend und provozierend wirkt. Es war aber überhaupt nicht meine Absicht, zu verletzen“, sagte der Autor jüngst. Allerdings, so Gößner, habe er sich schon länger im Vorfeld mit diesem abwertenden und beleidigenden Wort als Stücktitel nicht mehr wohl gefühlt.

Möglichkeit zum Austausch am 26. April

Anlässlich der Inszenierung veranstaltet das Theater Vorpommern am 26. April zudem einen Inklusionsthemenabend. Ab 17.30 Uhr wird es bei einem Markt der Möglichkeiten im Foyer der Stadthalle Greifswald die Gelegenheit geben, sich über die Angebote verschiedener Einrichtungen und städtischer Akteure zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Um 18.00 Uhr erwartet die Gäste ein Impulsvortrag von Dr. Bremer (Oberarzt Querschnittszentrum an der BDH Greifswald), Sylvia Kroll (Neuropsychologin, BDH Klinik) und Frau Professor Dr. Kathrin Mahlau (Fachbereich Sonderpädagogik & Inklusion, Universität Greifswald).

Um 18.30 Uhr wird die Theatervorstellung „Irreparabel“ im Rubenowsaal gezeigt. Um 19.40 Uhr wird es ein Podiumsgespräch, unter anderem mit Jana Schulz (Sprecherin der Selbsthilfegruppe MS), Carl Gebhard (Rollstuhlfahrer), Christiane Baller (unter anderem Vorsitzende Verein Lebenshilfe und Verein Lust am Leben), Benny Bernhard (Behindertenbeauftragter der Stadt) und den Schauspielern Hauke Petersen und Philipp Staschull, geben.

Von Christin Lachmann