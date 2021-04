Theater Vorpommern: Zuschauer können digital in Rollen schlüpfen 

Stralsund

Nach 15 ausverkauften Vorstellungen geht das vom Theater Vorpommern angebotene digitale Gametheater „Customerzombification 1 / Mein fremder Wille“ in eine neue Runde. Für den 20., 21., 22,, 24. sowie 25. April kündigte das Bühnenunternehmen weitere Livestreams an. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Pro Übertragung können bis zu 30 Zuschauerinnen und Zuschauer das Geschehen um die Influencerin Alice verfolgen. Sie will in einem großen Data-System ihre Schwester aufspüren und die gemeinsamen Daten löschen will. Über eine App namens Toto schlüpft das Publikum selbst in Rollen und hilft Alice aktiv bei ihren Entscheidungen.

Tickets und weitere Informationen gibt es online auf www.theater-vorpommern.de. Für die Teilnahme benötigt man ein Smartphone und ein weiteres streamingfähiges Gerät, zum Beispiel ein Tablet oder einen PC.

Von OZ