Theater Vorpommern plant keine Vorstellungen im Netz: Das sind die Gründe

Greifswald

James Blunt gibt ein Geisterkonzert in der Hamburger Elphi, das im Internet übertragen wird. Die Staatsoper in Wien startete kostenlose Online-Vorstellungen. Weil Theaterhäuser wegen der übertragbaren Lungenkrankheit Corona geschlossen sind, gehen Kulturbetriebe mit ihren Inszenierungen ins Internet. Im Theater Vorpommern, das ebenfalls wegen der großen Infektionsgefahr zu ist, wird es solche Form der Übertragung nicht geben. Wie Theatersprecherin Helga Haase sagte, sei das gesamte künstlerische Personal bis Ende März in Urlaub. Es gebe auch keine Livestream-Archive, auf die man zurückgreifen könne. Eine Produktion zu diesem Zeitpunkt sei zudem schwierig, da dazu Schauspieler, Ballett und Musiker zusammenkommen müssten, was wiederum die Infektionsgefahr erhöhe, so Haase. Die Staatsoper in Wien zeigt seit knapp einer Woche jeden Abend über ihre Streaming-Plattform Aufzeichnungen früherer Aufführungen.

Von Martina Rathke