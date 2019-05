Greifswald

Wenn das Klassenzimmer zur Bühne wird, gibt es eine neue Auflage vom Klassenzimmerstück des Theater Vorpommerns. Dieses Mal dreht sich alles um die abenteuerliche Geschichte der Prinzessin Elisa, die ihre elf Brüdern retten will.

Denn nach dem Tod ihrer Mutter, heiratet ihr Vater neu. Doch die neue Frau an seiner Seite ist alles andere als kinderfreundlich. Sie belegt die Brüder mit einem Fluch. Jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht, verwandeln sich die Brüder in Schwäne. Die einzige Hoffnung ist die kleine Schwester Elisa, gespielt von Feline Zimmermann. Und so beginnt das Abenteuer im Klassenzimmer...

„Wilde Schwäne “ für Kinder ab achte Jahre

In der modernen Neuinterpretation des Märchenklassikers von Hans Christian Andersen stehen Themen wie Emanzipation, Zusammenhalt und das Vertrauen auf die eigenen Kräfte im Vordergrund. Die Autorin Silvia Andringa konzipierte das Stück, in dem sich Prinzessin Elisa von einem Mädchen zu einer selbstbewussten Frau entwickelt. „Nah, direkt und zupackend, knüpfen unsere Klassenzimmerstücke an die Themen an, die die Schüler bewegen“, erklärt Helga Haase von der Öffentlichkeitsarbeit des Theaters.

Bereits acht Klassenzimmerstücke inszenierte die Spielstätte in Schulen. Darunter „Krieg – Stell Dir vor, er wäre hier“ von von Janne Teller oder „Flasche leer“ von Thilo Reffert. Das Märchen um die verwunschenen Brüder und ihre Schwester Elisa ist für Kinder ab acht Jahre, erklärt Theaterpädagogin Elisa Weiß.

Eine Schauspielerin, verschiedenen Rollen

Das Besondere an dem Stück: Es ist interaktiv. Die Kinder werden Teil des Märchens, mischten im Vorfeld auch in der Handlung mit. So entschieden die Kinder, dass der König auf den Elisa später trifft, selbst noch ein Kind ist. Der wiederum entscheiden alles selbst. Auch über den Kopf seiner Mutter hinweg. Genauso wollten es die Schüler, sagt Weiß. Nach dem Stück erfolge noch eine Nachbearbeitung von etwa 45 Minuten, in der die Theaterpädagogin zusammen mit den Schülern über die Themen sprechen, die im Stück vorgekommen sind.

Für die Schauspielerin Feline Zimmermann ist es das erste Klassenzimmerstück. Am vergangenen Freitag feierte das Stück in der Karl-Krull-Grundschule vor 24 Schülern einer zweiten Klasse Premiere. Die Schauspielerin zog die Schüler, die bereits bei den Proben dabei waren, sofort in ihrem Bann. 45 Minuten schlüpfte sie in verschiedene Rollen, die Konzentration der Kinder lag ganz bei ihr. „Es ist das erste Mal, dass ich so einen direkten Kontakt zum Publikum habe“, sagt die Schauspielerin, die ab und zu auch improvisieren musste. „Es macht einfach riesigen Spaß.“

Infos zu den Buchungen für Schulklassen Die Buchung für Schulklassen bis zu den Sommerferien 2019: Marion Tank; Tel. 03831 26 46 104; klassenzimmer@theater-vorpommern.de Ab 1.9.2019 erfolgen die Buchung folgendermaßen: Für den Landkreis Vorpommern-Greifswald: Sabine Lepadatu, klassenzimmer-hgw@theater-vorpommern.de Für den Landkreis Vorpommern-Rügen: Martina Ehlert, klassenzimmer-hst@theater-vorpommern.de

Christin Lachmann