Theater Vorpommern schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

Das Theater Vorpommern schickt einen Großteil seiner 280 Mitarbeiter wegen der anhaltenden Corona-Beschränkungen in Kurzarbeit. Die im Haustarifvertrag verankerte Ausgleichsfreizeit sei durch die seit Mitte März geltende Schließung der Spielstätten inzwischen abgegolten, so dass es zur Kurzarbeit keine Alternative gebe, begründete Intendant Dirk Löschner den Schritt. Mit der Verlängerung der bestehenden Regelung zum Veranstaltungsverbot bis Mitte Juni werde zudem die Spielzeit 2019/20 beendet. „Nach den langen Zeiten des Existenzkampfes für unser Theater ist dies vielleicht die härteste Bewährungsprobe für die Künstler: nicht aktiv sein zu können in unserem Metier “ so Löschner weiter.

Premieren auf neue Spielzeit verschoben

Premieren, die im Frühjahr stattfinden sollten, wie die Operette „Die lustige Witwe“, das Ibsen-Drama „Nora“ wie auch die deutsche Erstaufführung des Schauspiels „Das Abendland“ werden auf die kommende Spielzeit verschoben –“vorausgesetzt wir können im August den Spielbetrieb wieder aufnehmen“, wie Löschner ergänzte. Ausfallen werden auch die im Sommer geplanten Open-Air-Veranstaltungen in der Klosterruine Eldena in Greifswald und im Stralsunder Zoo.

Großteil des künstlerischen Personals betroffen

Mit dem vorzeitigen Spielzeit-Aus ist nun ein Großteil der 180 künstlerischen Mitarbeiter von Kurzarbeit betroffen, darunter das gesamte Orchester. Dort wo geltende Abstandsregelungen, wie etwa bei den Monodramen, eingehalten werden können, werde weiter geprobt, so der Intendant. Ebenso werde ein Teil des technischen Personals, beispielsweise in der Bühnen- und Kostümwerkstatt, weiterarbeiten.

Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent aufgestockt

Die Theater-Mitarbeiter erhalten ein aufgestocktes Kurzarbeit von 90 beziehungsweise 95 Prozent ihres letzten Nettoverdienstes. Dies sei dank einer tariflichen Einigung zwischen Verdi und dem öffentlichen Dienst möglich. Die Arbeitsagentur übernimmt 60 beziehungsweise 67 Prozent der Lohnersatzzahlungen.

Ticket-Einnahmen von 100 000 Euro pro Monat fehlen

Durch die entgangenen Ticket-Einnahmen entgehen dem Theater etwa 100 000 bis 120 000 Euro pro Monat. Löschner hofft trotz des vorzeitigen Spielzeitendes, das Geschäftsjahr 2020 ohne Defizit abschließen zu können. „Die öffentliche Hand hatte angekündigt, Zuschüsse nicht kürzen zu wollen. Darauf verlassen wir uns.“ Der Kostendeckungsgrad, also der Anteil, der durch Einnahmen an der Theaterkasse erwirtschaftet wird, sei mit etwa 12 Prozent relativ niedrig. „Deshalb sind wir in einer deutlich besseren Position als beispielsweise die Museen.“

An Festwoche in Putbus hält Theater fest

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es noch für die Festwoche zum 200-jährigen Bestehen des Theaters Putbus, die am 18. Juli beginnen soll. „An dieser Veranstaltungsreihe halten wir weiterhin fest, weil wir davon ausgehen, dass wir nicht unter das bis Ende August geltende Verbot für Großveranstaltungen fallen“, so Löschner. Das vom Musiker Sting geschriebene Musical „The Last Ship“, das in Putbus seine Erstaufführung erleben sollte, werde allerdings auf die kommende Spielzeit verschoben.

Online-Projekte mit Theatergruppen in Afrika

„Die Mitarbeiter nehmen die Situation recht tapfer“, so der Intendant. Es gebe unter den Kollegen einen großen Wunsch, sich zu engagieren. Derzeit arbeite das Haus an digitalen Konzepten, den Blick nach außen in andere Regionen der Welt zu richten. „Wir wollen den Kontakt zu Theatergruppen in Afrika aufnehmen, um zu schauen, wie es den Menschen dort in Zeiten der Corona-Pandemie geht.“ Theaterzuschauer sollen das Projekt online verfolgen können.

Gutscheine für bereits gekaufte Tickets

Theaterfreunde, die bereits Tickets für die nun ausfallenden Vorstellungen gekauft haben, erhalten Gutscheine. Grundlage für die Gutschein-Lösung ist eine Entscheidung der Bundesregierung zum Schutz der Kultureinrichtungen. Die verkauften Tickets bleiben gespeichert, so dass die Gutscheinausgabe auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen könne. Gleiches gelte für die Abonnements. Die Theaterkassen in Greifswald, Stralsund und Putbus sind jeweils dienstags bis freitags von 10-16 Uhr zu erreichen.

