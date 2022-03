Theater Vorpommern veranstaltet Benefiz-Konzerte für die Ukraine

Stralsund

Das Theater Vorpommern ändert wegen des Kriegs in der Ukraine seine Spielpläne für Ostern in Stralsund, Greifswald und Putbus auf Rügen. Das Philharmonische Orchester wird in allen drei Städten ein Benefizkonzert für den Frieden spielen, wie Helga Haase, Sprecherin des Theaters, mitteilte. In Zeiten größter Verunsicherung sei es die Aufgabe der Kunst, ihren Beitrag zum Frieden zu leisten.

Auf dem Programm steht das Stück „Ukraïna“ des Komponisten Boris Kosak. Er wurde in Belarus geboren, wuchs in der Ukraine auf und lebt heute in Hamburg. Zudem werden ein Konzert für Harfe und Orchester des gebürtigen Kiewers Reinhold Glière sowie eine Sinfonie von Johannes Brahms zu hören sein. Es spielt das Philharmonische Orchester Vorpommern, dirigiert von Generalmusikdirektor Florian Csizmadia. Solist Joel von Lerber spielt Harfe. Die Einnahmen der Konzerte kommen dem Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern zugute.

Die Termine

Karfreitag, 15. April, 18 Uhr, Stralsund, Großes Haus.

Ostersonntag, 17. April, 18 Uhr, Greifswald, Großes Haus.

Ostermontag, 18. April, 18 Uhr, Theater Putbus.

Die Karten kosten einheitlich 25 Euro auf allen Plätzen. Sie sind an allen Vorverkaufsstellen, den Theaterkassen oder telefonisch erhältlich (03 83 1 / 26 46 124). Für den Theaterbesuch gilt die 3G-Regel.

Von DPA/OZ