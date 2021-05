Greifswald/Stralsund

Bei vielen von der Pandemie Betroffenen haben die Einschränkungen zwangsläufig die Kreativität ankurbelt. Auch das Theater Vorpommern hat aus der Not eine Tugend gemacht und dabei in der schwierigen Situation der vergangenen Monate über den eigenen Tellerrand hinausgeblickt. „Meist schaut man immer, wie sich die Pandemie in Europa auswirkt, blickt nach Asien oder vielleicht auch Amerika. Kaum wurde mal bewusst nach Afrika geschaut, wie hart die Pandemie dort eingeschlagen hat. Uns hat interessiert, wie es den Kunstschaffenden in Afrika, den Menschen vor Ort geht“, sagt Sascha Löschner.

Dabei war es vorerst nur das Ziel, ein Netzwerk zu knüpfen, um sich ohne bestimmtes Ziel zu verständigen und auszutauschen. „Wir wollten wissen, wie das Land mit der Pandemie umgeht und die Kunst darunter leidet. Dabei wuchs dann der Wunsch, auch etwas Künstlerisches zu produzieren“, so der Chefdramaturg des Theaters Vorpommern. Entstanden ist nicht nur eine angestrebte dauerhafte Verbindung zwischen den Kulturschaffenden der beiden Kontinente.

Der Film „Das eigensinnige Kind“ entstand auf deutscher Seite mit Claudia Lüftenegger in der Rolle der Mutter und Sohn Oskar als Titelfigur. Quelle: Theater Vorpommern / Paradise Garden Productions

Als sich abzeichnete, dass es in eine weitere pandemiegeprägte Spielzeit geht, reifte die Idee, in dem Projekt „Departure? Auf?bruch“ Märchen in Filmproduktionen künstlerisch umzusetzen und dabei auch die aktuelle Situation zu verarbeiten. So entstand auf deutscher Seite die filmische Umsetzung „Das eigensinnige Kind“ nach einem Märchen der Brüder Grimm. Die afrikanische Produktion „The racer that died“ vereint mit Kamerun, Tansania, Südafrika, Mosambik und Simbabwe fünf Länder auf dem afrikanischen Kontinent und erzählt die Geschichte aus fünf Blickwinkeln.

Deutsche Produktion profitiert von einem gut strukturierten Theater

Jens Vilela-Neumann hatte beide Produktionen stets im Blick. „Wir haben an unserem Theater eine gut funktionierende Struktur. Man schreibt eine Mail und alles funktioniert. Musik, Casting, Kostüme – was immer man braucht, wird gleich erledigt. Auf afrikanischer Seite waren die Leute mit ganz anderen Problemen beschäftigt“, sagt der künstlerische Leiter der Paradise Garden Productions. So durfte beispielsweise der Filmer in Afrika pandemiebedingt gar nicht aus dem Haus, hat das Material im Garten mit seiner Familie gedreht. „Aber sie haben es immer geschafft, sich selbst zu helfen. Daher bin ich stolz darauf, was am Ende dabei herausgekommen ist.“ Für ihn sind mit diesem Projekt – das auch dank einer Förderung des Auswärtigen Amtes realisiert wurde – zwei Welten zusammengekommen.

Neue Erfahrung sammelte aber auch die einheimische Theater-Crew. Sebastian Undisz hat die Filmmusik komponiert. „Dass die Musiker dann auch in dem Film zu sehen sind, während sie den Trauermarsch begleiten, war eine große Erfahrung, die ihnen aber auch viel Spaß gemacht hat. Aufgenommen haben wir jedoch auf der Bühne des Theaters“, berichtet der Leiter Schauspielmusik am Theater Vorpommern.

Von der Mutterrolle in die Rolle der Mutter

Schauspielerin Claudia Lüftenegger musste sich im vergangenen Jahr oft mit der Rolle der Hausfrau und Mutter zufriedengeben und war glücklich über die Aussicht, wieder spielen zu können. „Nun habe ich wieder eine Hausfrau und Mutter gespielt“, fasst sie ihre Rolle in der Schwarz-Weiß-Stummfilm-Produktion lachend zusammen. „Ich habe mich aber gefreut, dass man am Ende des Films doch wieder zu einer selbstständigen Frau wird.“

Mit dabei war auch der Sohn Oskar, der die Titelfigur des eigensinnigen Kindes spielen durfte. „Am meisten Spaß gemacht hat es mir, am Felsen zu klettern und die Teller vom Tisch fegen zu dürfen“, sagt der Achtjährige. Da konnte ihn auch die Grabszene nicht beeindrucken. „Ich habe mir da keine Sorgen gemacht. Ich wusste ja, dass es nicht echt ist.“

Afrikanische Kollegen genossen die kreative Schaffensphase

Für das deutsch-afrikanische Projekt des Theaters Vorpommern ist die südafrikanische Schauspielerin Thandie Sebe in der Verfilmung „The racer that died“ zu sehen. Quelle: Naima Sebe

Für Juvenil Assomo waren die Arbeiten mit vielen Emotionen und Überraschungen verbunden. „Wir haben so viel Schriftmaterial ausgetauscht und die Kooperation war so toll, wie ich es mir immer gewünscht habe. Darüber bin ich sehr glücklich und würde gerne noch mal zusammenkommen, um für die Bühne zu produzieren“, sagt der Künstler aus Kamerun.

Das hofft auch Eliana N’Zualo, die unter den derzeitigen Pandemie-Auswirkungen in ihrer Heimat Mosambik leidet. „Es war eine schwierige Zeit. Da hat es gutgetan, wieder kreativ werden zu können. Ich hoffe auf eine Begegnung und Zusammenarbeit im echten Leben“, sagt die junge Frau, die sich in ihrem Blog auch mit Politik, Feminismus, Afrika und Geschichte auseinandersetzt.

Bei dieser internationalen Produktion sah sich Landry Nguetsa aber auch sprachlichen Barrieren gegenüber. „Es war eine große Herausforderung, alles auf Englisch zu spielen“, sagt der Regisseur, Schauspieler und Autor, der aus dem französischen Teil Kameruns stammt. „Wir mussten viel für das Team übersetzen. Aber ich bin stolz auf das, was daraus geworden ist.“

Natürlich möchten die Beteiligten auf beiden Seiten das Projekt auch in einer Live-Performance vorstellen. Solange das aber noch nicht möglich ist, sind alle Elemente auf der Webseite des Theaters Vorpommern abrufbar. „Ich bin sicher, dass es nicht das einzige Projekt zwischen den Ländern bleibt“, dankt Theater-Intendant Dirk Löschner allen beteiligten Partnern.

