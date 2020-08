Greifswald

Nach dem Marlene Dietrich-Abend „The Kraut“ bringt das Theater Vorpommern nun eine Doppelpremiere auf die Bühne. Und die bietet einigen politischen Sprengstoff. Es geht nämlich um das Thema Arm und Reich oder Oben und Unten.

Zunächst wird Sonnabend (22. August) „Woyzeck“ gezeigt, ein Drama von Georg Büchner, das viele bestimmt noch aus ihrer Schulzeit kennen. Es ist die Geschichte des einfachen Mannes, der, um Geld zu verdienen, bereit ist, jede Arbeit anzunehmen. Er wird von seinen Vorgesetzten gequält, von seiner Frau betrogen und in seiner Ausweglosigkeit schließlich zum Mörder. „In einer mörderischen Gesellschaft“, wie Regisseur Reinhard Gröber betont. Und er bezieht das durchaus aufs Heute.

Unterschied zwischen Arm und Reich enorm

Denn Gröber stellt klar, dass in keinem anderen Land in Europa der Unterschied zwischen Arm und Reich so zugenommen hat wie in Deutschland: 20 Prozent der Bevölkerung verdient hier weniger als 2203 Euro Brutto, 40 Prozent der Deutschen hätten keine Ersparnisse, sagt er. Elf Millionen können von ihrer Rente nicht leben. Dagegen, so der Schauspielchef, würden zwei Millionen Deutsche mehr als 750 000 Euro netto im Jahr bekommen Und Corona, so meint er, würde diese Gräben weiter vertiefen.

„Humankapital“ –Bürgergeld als Ausweg?

Eine Woche später (28. August) hat „Humankapital“ Premiere. Es ist eine Stückentwicklung, wie es beim Theater heißt, die offenbar einen Ausweg aus der Misere aufzeigen soll. Denn Thema ist das bedingungslose Grundeinkommen, das in den politischen Gremien mindestens so viele Befürworter wie Gegner haben dürfte.

Es geht um eine Bürgergeldzahlung, die ohne Ansehen der Person erfolgen soll. Allen soll ein Geldbetrag ausgezahlt werden, der ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Die Auszahlung sei weder an die Bedürftigkeit der Empfänger geknüpft, noch finde eine Prüfung der Arbeitsmotivation statt. All das will das Theater künstlerisch umsetzen. Es klingt zumindest spannend.

Wegen Corona nur beschränkte Zuschauerzahl

Aufgrund der geltenden Hygieneregeln sind aber wieder nur rund 130 Zuschauer zu „Woyzeck“ in den großen Saal zugelassen. 46 Plätze gibt es bei „Humankapital“ auf der extra eingerichteten Werkbühne hinter der großen Bühne.

Melina von Gagern hat das Konzept und die Inszenierung für „Humankapital“ besorgt. Die in der Schweiz geborene freie Regisseurin hat zu diesem Thema viele E-Mails in die Welt gesandt, wie sie sagt, und erstaunlicherweise ein großes Feedback auch von sehr bekannten Künstlern erhalten. All das verarbeitet sie in ihrer Inszenierung, die mit vier Schauspielern besetzt ist. In „Woyzeck“ spielen fünf Akteure in einem geschlossenen Raum auf der Bühne. Niklas Krajewski, Absolvent der Vorpommerschen Theaterakademie Zinnowitz, gibt dabei sein Debüt am Theater Vorpommern. Den Woyzeck spielt Mario Gremlich aus dem Ensemble.

Für die Premiere von „Woyzeck“ gibt es bereits eine Warteliste. Bei „Humankapital“ sind nur noch wenige Plätze frei.

Vorstellungen In Greifswald:

„Woyzeck“: 22. August, 19.30 Greifswald ( Premiere) 20.September , 19.30 und 22. Oktober, 19.30 Uhr jeweils im Großen Haus

„Humankapital“: 28. August, 19.30 Uhr Greifswald ( Premiere), 29. August, 19.30 Uhr und 17. Oktober um 18 Uhr jeweils Werkraum/Hinterbühne

Von Reinhard Amler