Greifswald

„War früher alles besser?“, fragen sich Schüler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in dem Theaterstück „Schattenseiten- Im Bann von Richard“, das am Mittwoch Premiere feiert. 22 Jungen und Mädchen der neunten Klasse verbinden darin Shakespeares „König Richard III“ mit der Gegenwart und probieren festzustellen, was sich seit dem 15. Jahrhundert politisch verändert hat.

Angelehnt ist das Stück an eine Neufassung von Shakespeares Werk: die modernere Variante stammt von Heleen Verburg und heißt „Im Banne von Richard“. Darin geht es um den herrschsüchtigen Bruder eines Königs im fünfzehnten Jahrhundert, dem alle Mittel recht sind, um Macht zu erlangen. Neben dem historischen Kern, haben die Jugendlichen Teile des Stückes selbst erfunden, in denen sie Parallelen zwischen damals und heute suchen: „Die Rahmenhandlung haben wir selbst entwickelt“, sagt Elea Salazar-Gesell „Der Anfang und das Ende spielen in der Gegenwart und soll die aktuelle Politik darstellen.“

Seit drei Wochen Proben statt Unterricht

Seit Beginn des Schuljahres arbeiten die 14 bis 16-Jährigen auf die Aufführung hin: „Anfangs hatten wir nur einmal die Woche eine Probe. Die letzten drei Wochen haben wir statt des Unterrichts jeden Tag geübt“, erklärt Schülerin Daria Nagler. Das einmonatige Projekt war für die Klasse schon lange in Planung gewesen: „Für uns Reformpädagogik-Klassen steht immer ein Theaterprojekt auf dem Programm. Wir konnten schon vor einem Jahr entscheiden, ob wir mitmachen möchten“, erzählt Valentin Wolff.

Geleitet werden die Übungsstunden nicht von Lehrern des Gymnasiums, sondern von zwei von der Schule engagierten Theaterpädagogen. „Ich liebe es, zu improvisieren und in den Prozess mit Jugendlichen zu gehen“, sagt Silke Lenz, die das Projekt zusammen mit Jan Holten leitet. Seit über zwanzig Jahren arbeite sie mit Nachwuchsschauspielern im Bereich Tanz und Theater. Im Dialog mit den Jugendlichen probiere sie, ein Stück zu weiterzuentwickeln: „Dabei kann ich mir oft gar nicht ausdenken, was am Ende dabei rauskommt. Die Ergebnisse sind oft sehr überraschend“, so Lenz.

Das Stück ist in einer Kooperation zwischen dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, dem Theater Vorpommern und den beiden freischaffenden Theaterpädagogen entstanden. Aufgeführt wird es am 26.06. und 27.06. je um 19.30, sowie am 28.06. um 10.00 im Stadttheater Greifswald. Karten kosten zwischen 9,50 Euro und 12,50 Euro.

Carla Blecke