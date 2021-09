Theater in Greifswald: Zwei Werke – ein Opernabend

Greifswald

Früher war es der klobige Telefonapparat, heute das schlanke Smartphone: Dieses Wunderwerk an Technik, dessen Anfänge bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts zurückreichen, inspirierte in der Vergangenheit auch Komponisten.

1947 erlebte die Kurzoper „The Telephone“ von Gian Carlo Menotti in New York ihre Uraufführung, zwölf Jahr später schaffte es „Die menschliche Stimme“ von Francis Poulenc auf die Pariser Bühne. Beide Opern thematisieren das damals noch stramm analoge Medium als Sinnbild für erschwerte, wenn nicht gar gestörte Kommunikation.

Für Musiktheaterregisseurin Tamara Heimbrock zwei hinreißende Vorlagen. Sie hatte Spaß daran, die beiden Einakter zu verbinden. Das Ergebnis lautet „Sprich mit mir! – eine Opernverwicklung“, die am Sonnabend mit der Sopranistin Franziska Ringe und dem Bassbariton Maciej Kozłowski im Rubenowsaal Premiere feiert.

Gnadenlose Abrechnung mit dem Mann

Bei aller Unterschiedlichkeit der Werke von Menotti und Poulenc drängen sich doch viele Gemeinsamkeiten auf. „Es geht um die Ruinen einer Beziehung. Um die Einsamkeit und Verzweiflung einer Frau, die sich nicht nur in ihrer Wohnung verschanzt hat, sondern auch in ihren Gedanken. Aber es geht auch um Wut und die gnadenlose Abrechnung mit ihrem Mann, der nicht anwesend ist“, beschreibt Heimbrock die Geschichte.

„Paare, deren Beziehungen an der Kommunikation kranken. Das Telefon als letztes Band“, kommentiert Katja Pfeifer, Musikdramaturgin am Theater Vorpommern, und verspricht einen spannenden Abend mit Überraschungen. Im Zentrum des dunklen Raums eine Badewanne, aber definitiv keine Telefone! Das geht? Das geht!

„Das Schöne am Rubenowsaal ist, dass das Publikum so nah dran ist“, sagt Bühnenbildnerin Nathalie Himpel. „Die Zuschauer sind praktisch wie Voyeure, belauschen und beobachten die Szenerie, leiden mit der Protagonistin“, ergänzt Pfeifer. Und wer wissen will, um welche der beiden Werke sich das Geschehen gerade dreht: Poulenc Oper wird auf dem Klavier gespielt, Menottis Werk hingegen auf dem E-Piano. Am Ende entsteht ein musikalischen Gesamtkunstwerk, das einen tiefen Blick in die menschliche Seele eröffnet. Mit welchem Ausgang? Bleiben Sie gespannt!

Von Petra Hase