Theater kritisiert Schülerprojekt mit Nazi-Raketen auf Usedom

Dürfen Schüler im Unterricht Hakenkreuze malen und Todeswaffen verzieren? Nein, meint das Theater Vorpommern und kritisiert in einem offenen Brief ein Projekt an der Ahlbecker Europaschule, bei dem sich Neuntklässler mit der Vergeltungswaffe 2 (V 2), der „Wunderwaffe“ der Nazis, beschäftigt hatten.

Das Schülerprojekt diente einer geplanten Sonderausstellung im Historisch-Technischen Museum (HTM) Peenemünde, die sich mit dem Grafiker Gerd de Beek, der zum Team der Heeresversuchsanstalt um Wernher von Braun gehörte, widmet. Neben wissenschaftlichen Informationsgrafiken verzierte de Beek in den 1940er-Jahren die sogenannten Versuchsmuster – die schwarz-weißen Raketen, die zu Testzwecken in Peenemünde abgeschossen wurden.

Wie Museumspädagoge Sven Brümmel das Thema mit der 9 gb der Europaschule umgesetzt hat, stößt bei den Theatermachern aus Greifswald und Stralsund auf scharfe Kritik. Man sei „erschüttert und fassungslos“. Als Theater würde man seit vielen Jahren mit Lesungen, Stückaufführungen im Theater und Klassenzimmerstücken in den Schulen an der Aufarbeitung der grauenhaften Verbrechen des Naziregimes arbeiten.

„Nun bemüht sich die Museumspädagogik eines öffentlich geförderten Museums in MV darum, Schülern das Verschönern von V-Waffen nahezubringen und lässt auch noch die Verwendung von verfassungsmäßig verbotenen Zeichen der NS-Zeit zu. Dabei war es uns immer wichtig, den Zusammenhang zwischen Militarismus, autoritärem Denken, Technikgläubigkeit und geistiger Manipulation gerade auch der Jugend deutlich zu machen. Die Lehren aus dieser deutschen Vergangenheit zu ziehen hieß für uns, zum Misstrauen gegenüber Verheißungen einer rassischen oder technischen Überlegenheit zu ermutigen und jeder Form der Verharmlosung vehement entgegenzutreten“, heißt es in dem Brief.

Kritik kommt auch vom Heringsdorfer Gemeindevertreter Lars Freymuth (Kaiserbäderbündnis), der die Verknüpfung von Waffen, die Tausende Kinder, Frauen und Männer getötet haben, und Kunst als pädagogischen Fehltritt empfindet.

Raketenverzierung : Schüler setzen eigenen Entwurf entgegen

HTM-Kurator Philipp Aumann bedankt sich beim Theater für die kritische Auseinandersetzung mit dem pädagogischen Angebot des Museums und dem Pochen darauf, „dass alle Bürger und gerade junge Menschen über den verbrecherischen Charakter des Nationalsozialismus aufgeklärt werden müssen. Sie befördern damit gänzlich unser Anliegen.“

Die Raketen wurden bei den Teststarts mit Illustrationen verziert, die dem Flug Glück bringen oder die Macht der Abschießenden ausdrücken sollten. Dieser Bildpraxis widme sich eine kommende Sonderausstellung im HTM kritisch. Zum Schulprojekt mit den Ahlbecker Schülern verweist Aumann auf den Auftrag des Lernangebots: „Die Schüler sollten der Raketenverzierung, die sie klar als verharmlosend und die Opfer des deutschen Angriffs- und Vernichtungskriegs sogar verhöhnend erkannt hatten, einen für sie angemessenen Entwurf entgegensetzen. Im Resultat verbildlichten viele Entwürfe den Gewaltakt des Deutschen Reichs gegen Großbritannien. Das dabei verwendete Hakenkreuz symbolisierte die aggressive und zerstörerische Macht, ist also in den Bildern klar erkennbar negativ belegt.“

Anregung für öffentliche Diskussionsrunde

Dem Museum sei bewusst, dass die künstlerische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus didaktisch nicht eindeutig ist und mitunter kontroverse Assoziationen und Interpretationen zulässt. „Im Sinne einer Anregung unserer Besucher zum selbständigen Nachdenken lassen wir aber diese Offenheit zu, die diskursiv stets gerahmt bleibt von einer klaren Haltung des Museums gegen alle diktatorische, rassistische, nationalistische und militaristische Strömungen und für eine demokratische, vielfältige und tolerante Kultur“, sagt Aumann.

Er regt im Rahmen der Ausstellung „eine öffentliche Diskussionsrunde über die Möglichkeiten der historisch-politischen Bildung an einem nationalsozialistischen Täterort“ an.

