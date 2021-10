Theaterprobe, Jazzkonzert und ein altes Schloss: Das geht am Wochenende in Greifswald

Greifswald

Auf Greifswald wartet an diesem Wochenende ein bunter Mix aus Veranstaltungen zum Tanzen und Feiern, Märkte und Theater. Für fast alle Veranstaltungen gelten die 3G-Regeln. Wer also geimpft, genesen oder getestet ist, kann sich auf ein ereignisreiches Wochenende freuen.

Das Wochenende beginnt ab 21 Uhr in der Straze. Bei „[The Return of …] Knistern & Knacken“ lädt das Nordic-Soul-Team zu Vintage Black Dance Music ein. Wenn man auf das eine oder andere achtet, versprechen die Veranstalter ausgewählte Musik der souligen Variante aus den besten Soundsystemen von Inselklang. Zu beachten sind jedoch die Sicherheitsvoraussetzungen: 2G+. Um in den Genus der Musik zu kommen, wird ein Impf- oder Genesungsnachweis gewünscht plus ein Selbsttest. Außerdem gibt es die Tickets nur im Vorverkauf unter tix.straze.de/NordicSoul.

Am Samstag um 18 Uhr können Greifswalder ein besonderes Konzert erleben. Im Theater Greifswald findet die öffentliche Probe und Aufführung der sinfonischen Dichtung der Moldau von Bedřich Smetana statt. Das Familienkonzert ist kostenfrei.

Um 19.30 Uhr geht es dann weiter im St. Spiritus. Falkenberg schreibt, singt und spielt Klavier. Sein Programm „Im leisen Verschwinden der Landschaft“ reibt sich an den großen Themen und zieht diese in seine reale Welt jenseits der Partyhochburgexzesse. 30 Jahre auf der Bühne und 20 Alben versprechen viel Erfahrung und einen spannenden Abend. Die Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro, ermäßigt 22 Euro. Bei dem Konzert gelten die 3G-Regeln.

Oper oder Jazzkonzert am Sonnabend

Um 20 Uhr muss dann eine kulturelle Entscheidung gefällt werden. Im Rubenowsaal der Stadthalle wird Sprich mit mir! Eine Opernverwicklung aus „Die menschliche Stimme“ von Francis Poulenc und „The Telephone“ von Gian Carlo Menotti gegeben. Das Theater Vorpommern verschränkt diese beiden Stücke zu einem einzigen musikalischen Gesamtkunstwerk, das einen tiefen Blick in die menschliche Seele eröffnet. Im Mittelpunkt stehen eine Beziehung, die über das Telefon geführt und beendet wird. Die Tickets kosten 22 Euro und sind auf der Internetseite des Theaters Vorpommern erhältlich.

Ebenfalls um 20 Uhr wartet eine wilde Mischung aus Jazz, Funk oder Latin-Grooves in der Museumswerft auf Publikum. „Jazz up“ ist eine Kombo aus fünf Musikern aus der Region, die neben Standards auch Eigenkompositionen in der Besetzung Saxofon, Piano, Gitarre, Bass und Schlagzeug spielen. Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Bitte einen Nachweis über Impfung, Genesung oder negativen Test mitbringen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein ruhiger Sonntag im Freien kann ab 11 Uhr im Schloss Ludwigsburg genossen werden. Das Schloss ist im Rahmen einer Führung von außen und innen zu besichtigen. Das 1592 fertiggestellte Renaissance-Schloss Ludwigsburg ist nicht nur ein Zeugnis der pommerschen Herzogsgeschichte, sondern auch der Geburtsort des Malers Friedrich August von Klinkowström, der neben Friedrich und Runge zum Dreigestirn der norddeutschen Romantik zählt. Die Schlossführung, die im Rahmen des „Schlösserherbstes in Mecklenburg-Vorpommern“ angeboten wird, dauert circa eine Stunde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und der Eintritt ist frei. Es gelten die 3G-Regeln.

Um 18 Uhr lädt das Theater Greifswald noch mal zu einer Uraufführung ein. Othello, ein Ballett von Ralf Dörnen frei nach William Shakespeare mit Musik von Michio Woirgardt wird gegeben. Die Shakespeare-Tragödie handelt vom Machtkampf zwischen Männern – und ihrer Angreifbarkeit, wenn sie scheinbare Schwächen offenbaren. Das Spiel um Misstrauen und Eifersucht, Intrigen, Neid und menschliche Abgründe getanzt zur atmosphärisch dichten, rhythmisch elektronischen Musik von Michio Woirgardt. Die wenigen Restkarten kosten zwischen 19 und 27 Euro.

Von Philipp Schulz