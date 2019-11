Themenjahr: Der „schlafende Riese“ Caspar wird geweckt

Greifswald

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Im Jahr 2024 feiert man den 250. Geburtstag des wohl größten Malers der Romantik, Caspar-David-Friedrich. Grund genug für seine Geburtsstadt, einmal richtig auf die Putz zu hauen. Nicht ein Gedenktag oder eine Gedenkwoche sind angedacht, das Stadtmarketing möchte 2024 gerne ein Caspar-David-Friedrich-Jahr ausrufen, was viele Gäste nach Greifswald locken soll.

Themenjahre halten vor – wenn man es richtig angeht

Zum Tourismusfrühstück hat das Stadtmarketing eine Rednerin gewinnen können, die über viel Erfahrung mit Themenjahren verfügt und genau beobachtet, wie sich Kultur und Tourismus in ihrer Stadt Weimar ergänzen und weiterentwickeln. Ulrike Köppe, Geschäftsführerin der Weimar GmbH, plauderte zunächst über Ähnlichkeiten zwischen Weimar und Greifswald – zum Beispiel die Einwohnerzahl und das Ziel, mehr ausländische Gäste zu gewinnen –, um dann schnell zum Kern der außergewöhnlichen touristischen Entwicklung Weimars zu kommen. „Wir hatten die damals verrückte Idee, uns für den Titel europäische Kulturhauptstadt 1999 zu bewerben“, erzählt sie. „Und wir haben tatsächlich gewonnen.“ Die enormen Investitionssummen von über 750 Millionen D-Mark, finanziert über EU, Städtebauförderung und Gemeinschaftsausgaben und die Planungszeit von sechs Jahren hätten sich im Rückblick für den Tourismus gelohnt.

Erfahrungsbericht aus Weimar

„Das Geld floss unter anderem in die neue Weimarhalle, in die Infrastruktur, das neue Museum, die Sanierung des Theaters“, zählt Köppel auf. „Der Schlüssel für uns war, bei touristischen und kulturellen Investitionen immer auch an die Bevölkerung zu denken, an Arbeitsplätze und täglichen Nutzen. Kultur ist für uns ein Faktor der Stadtentwicklung.“ Mit Erfolg. 1992 zählte Weimar noch 249 000 Übernachtungen, im Jubiläumsjahr 1999 waren es 573 000 und 2018 dann 743 000 Übernachtungen. „Wir setzen auch nach dem Jahr ganz bewusst Kulturthemen, die wir auch länger vorbereiten. In diesem Jahr hat uns zum Beispiel die Bauhausausstellung beflügelt, passend zum 100-jähigen Bauhausjubiläum.“

Geplant: Impulsregion für CDF- Jahr

„Äpfel mit Birnen“ könne man zwar nicht vergleichen, beeilte sich Maik Wittenbecher klarzustellen. Schließlich habe Weimar mit Goethe, Schiller oder Liszt einen ganz anderen kulturellen Hintergrund. Eindrucksvoll sei aber zu erkennen, dass sich das Engagement für Kultur und Themen im Tourismus lohne. „Wir möchten gerne eine Impulsregion für das CDF-Jahr bilden – genau wie Weimar das mit seinen Nachbarn Erfurt und dem Weimarer Land gemacht hat“, so Maik Wittenbecher. „Es bildet sich gerade eine AG: Das Amt für Kultur ist zum Beispiel mit dabei, das Landesmuseum, die Hoteliers, aber ich hoffe auch auf die Bürgermeister umliegender Gemeinden, Vereine und Verbände. Nur so können wir bei der Deutschen Tourismuszentrale Aufmerksamkeit erreichen.“

Thilo Kaiser verdeutlichte in seinem Kurzvortrag, dass in den Masterplänen Greifswalds Städteplanung und touristische Entwicklung in Greifswald schon lange Hand in Hand gehen. Jüngstes Beispiel sei die Entwicklung der Südmole zum Wassersportzentrum oder die Masterplanung der Steinbecker Vorstadt.

Romantikhotel steht auf der Wunschliste

Nach den kühnsten Wünschen für das CDF-Jahr gefragt, sprudelten aus Maik Wittenbecher aber weitere Ideen nur so heraus. „Ein Romantikhotel zum Beispiel, es ist ja kein Geheimnis, dass wir in Greifswald mehr Hotels brauchen“, so der Stadtmarketingchef. „Wir freuen uns sehr, dass die Vienna-Gruppe am Hansering baut, auch am Bahnhof ist ja ein Projekt in der Pipeline. Trotzdem kann ich mir ein weiteres Hotel gut vorstellen. Derzeit haben wir 1840 gewerbliche Betten, 2024 sollten es 2500 sein.“ Auch eine umfassende CDF-Ausstellung mit vielen Leihgaben im Landesmuseum gehöre dazu, der derzeit aus Kostengründen verschobene Bau der „Galerie der Romantik“ sowie die Entwicklung der Klosterruine Eldena. „Mit einem kleinen Besucherzentrum und Toiletten“, sagt Wittenbecher. „Und einem romantischen Rundweg, der einen durch Wieck nach Ladebow führt.“

Benötigt: Radwege und Willkommenskultur

Nicht zuletzt müsse man die Radverkehrswege verbessern, in Qualität und Ausschilderung. „Im kommenden Jahr werden wir einen Plan erstellen, der leider auch zeigt, dass an manchen Stellen noch Lücken sind.“ Und eines hat er noch auf dem Herzen. „Wir brauchen bei all diesen Vorhaben eine positive Einstellung, eine Willkommenskultur“, meint Wittenbecher. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Gast hier als Belastung wahrgenommen wird, nicht als Bereicherung.“

