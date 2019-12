Therapie am Klinikum Karlsburg: So funktioniert die Heartware-Herzpumpe

Karlsburg

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an schwerer Herzschwäche, was direkt mit der demografischen Bevölkerungsentwicklung zusammenhängt. Denn: Die Menschen erreichen ein höheres Lebensalter, auch weil sie ihren Herzinfarkt überleben. Andererseits steht den Patienten mit chronischem Herzversagen aktuell eine stetig geringer werdende Zahl von Spenderorganen gegenüber. Als Alternative für Patienten, deren Herzleistung weniger als 25 Prozent beträgt, kann gegenwärtig nur die Implantation von mechanischen Pumpsystemen angeboten werden.

In Karlsburg wird seit dem Jahr 2013 das Heartware-System genutzt. „Diese Therapie wurde 2009 weltweit erstmals eingeführt“, berichtet Bogdan P. Napieralski von der Medtronic GmbH, die für das Karlsburger Klinikum die Technik bereitstellt und auch in die spätere Nachsorge der Patienten eingebunden ist. Eine Rollerpumpe wird in die Herzspitze der linken Herzkammer integriert, die eine Pumpleistung von bis zu fünf Litern pro Minute erreicht.

Bogdan P. Napieralski von der Firma Medtronic ist für das vierteljährliche Auslesen der Daten verantwortlich, die im Modul der Herzpumpe aufgezeichnet werden. Quelle: Tom Schröter

Die für die Pumpe notwendige Energieversorgung erfolgt über ein Kabel, das aus dem Thorax herausführt und mit zwei Batterien verbunden wird, die der Patient in einer Tasche trägt. Die Batterien müssen regelmäßig aufgeladen werden. Um die Akkumulatoren zu schonen, stellen die Patienten während der Nachtstunden die Stromversorgung in der Regel über ihr privates Hausnetz sicher.

Das Heartware-System kann sowohl als Übergang zur Organtransplantation als auch als permanente Lösung fungieren. „Der Patient gewinnt dank dieser Technik also Wartezeit und Lebenszeit“, verdeutlicht Napieralski.

Die bisher etwa 73 Personen, die in Karlsburg mit einer Miniherzpumpe versorgt wurden, waren zum Zeitpunkt der Operation zwischen 42 und 76 Jahre alt. Für den überwiegenden Teil der Betroffenen erfolgt auch die medizinische Nachsorge in Karlsburg. „Alle drei Monate wird das Modul ausgelesen und die Daten werden analysiert“, erklärt Napieralski. Für den Bedarfsfall halte Medtronic neue Module, Batterien und sogar eine neue Miniherzpumpe bereit, wenn einmal ein Pumpentausch erforderlich wird.

Von Tom Schröter