Tierheim Greifswald über Spenden in Corona-Zeiten: „Ich war sehr gerührt“

Der Betrieb muss weitergehen, Tiere kennen kein Homeoffice. Silvia Grünberg, Leiterin des Greifswalder Tierheims hält auch während der Corona-Pandemie die Stellung in der Anlage am Wasserwerk. In den vergangenen Wochen hat sie bei einigen Schwierigkeiten aber auch viel Unterstützung aus der Greifswalder Bevölkerung bekommen.

„An einem Tag lag ein Zettel vor der Tür mit einem großen Packen Hundefutter“, erzählt sie. „Als ich den Brief gelesen habe, war ich sehr gerührt.“ Es tue ihr leid, dass es kein hochwertiges Tierfutter sei, schreibt dort eine scheinbar jugendliche Tierfreundin mit rosa Filzschreiber. Sie habe nicht so viel Geld.

Spende trotz knapper Rente

„Auch ein älteres Pärchen ist vor kurzem hier gewesen, trotz knapper Rente wollten sie gerne etwas für die Tiere spenden“, berichtet Grünberg. „Das Ehepaar Dombert hat uns Futter aus der Auflösung ihres Ladens gespendet. Und dann ist da natürlich die Martinschule.“ Die Schüler haben im November ihr Martinsfest gefeiert und bei einem Basar Geld gesammelt. 1175 Euro sind zusammengekommen, das Geld haben sie dem Tierheim gespendet.

„Das hilft uns sehr“, so „ Grünberg. „Wir können es einsetzen, wo es gerade am nötigsten gebraucht wird. Entweder für die Umzäunung der Auslaufbereiche der Hunde oder aber für OPs der Fundtiere, denn die müssen wir ja auch bezahlen.“

Kaninchen, Katzen und Hunde vermittelt

Dass sich gar keine Menschen mehr für Tiere aus dem Tierheim interessieren, könne sie nicht sagen. Man habe in den vergangenen Wochen einige Hunde und Katzen, aber auch alle Kaninchen vermittelt. „So wie man sich das wünscht“, sagt sie. „Drei Kaninchen in der Gruppe kommen zu einer Familie, wo der Opa extra noch einen großen Käfig mit Auslauf gebastelt hat.“

Die Menschen die jetzt ins Tierheim kommen würden, seien ernsthaft an einem Tier interessiert, das sei schon eine gute Entwicklung. „Ein Tier, was sich über ein neues Zuhause freuen würde, ist unsere „Biene“. Das Herrchen musste ins Altersheim und konnte sie nicht mitnehmen“, erzählt Grünberg. „Biene ist mit ihren zehn Jahren auch nicht mehr jung, ist aber fit und gesund.“ Wer sich für ein Tier interessiert, wendet sich an das Tierheim unter der Nummer: 03834/889 267 oder Mobil 0173/ 859 99 11 um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.

Von Anne Ziebarth