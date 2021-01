Greifswald/Zinnowitz

Die Zahlen sind beeindruckend, die während eines Jahres bei der Tierrettung in Greifswald entstanden sind. Dreieinhalb Mal fuhr das Team um die Erde, um Katzen, Möwen, Schwäne, Hunde und Co. im Landkreis Vorpommern-Greifswald aus einer Gefahrensituation zu bringen.

Sage und schreibe 140 000 Kilometer waren die Männer und Frauen in diesem Jahr unterwegs, um entlaufene Vierbeine wieder nach Hause zu bringen, die verletzte Möwe zu versorgen, einen Schwan einzufangen oder den Rehbock aus de Gartenzaun zu befreien.

So vielfältig wie das Tierreich, so vielfältig waren auch die Einsätze der ehrenamtlichen Tierretter aus Greifswald. Im Durchschnitt sind es mehr als drei Einsätze, die jeden Tag auflaufen. Insgesamt wurden die Ehrenamtlichen in den vergangenen 365 Tagen zu 1211 Einsätzen gerufen. Entweder waren es Privatleute, die Rettungsleitstelle des Landkreises oder auch Behörden wie das Veterinäramt, die um Hilfe der Tierretter baten. Der Rekord liegt bei 32 Einsätzen am Tag.

Im November bemerkten Passanten in der Nähe vom Wolgaster Südhafen ein eingeklemmtes Reh in einem Zaun. Die verständigte Tiernotrettung Greifswald legte dem Tier eine Decke zur Beruhigung über den Kopf und sicherte es mit einem Netz. Quelle: Tilo Wallrodt

33 Männer und Frauen in der Tiernotrettung organisiert

„Seit neun Monaten sind wir ohne einen Tag Pause im Einsatz“, erklärt Klaus Kraft, der mit seinem Sohn Kevin die Gründer der ehrenamtlichen Tierrettung sind. Mittlerweile ist sein Team auf 33 Männer und Frauen angewachsen. Vor einigen Jahren machte es bei Klaus Kraft bei einem Schlüsselerlebnis „Klick“ und er engagierte sich fortan für die Tierrettung.

Ein Freund fragte den hauptberuflichen Fahrschullehrer, ob er eine Tour von Tieren aus Rumänien übernehmen kann. Er sei der richtige Mann dafür, denn er hat dafür einen Berechtigungsschein. Er stimmte zu. Doch das Elend der Tiere in Rumänien ging ihm ans Herz. „Dort leben so viele Hunde auf der Straße, das kann man sich gar nicht vorstellen“, sagt er. Vielen von ihnen geht es nicht gut. Sie sind krank und verletzt. Kraft zeigte ein Herz für Tiere.

Auto hat 280 000 Kilometer auf dem Tacho

Neben seiner Hauptberuflichen Tätigkeit als Fahrschullehrer baute er im Mai 2018 die ehrenamtliche Tierrettung in Greifswald auf, die sich nur durch Spenden trägt. Einen kleinen Kastenwagen baute er zum Fahrzeug für die Tierrettung um. „Geholt habe ich ihn mit 44 000 Kilometern, jetzt sind es 280 000 Kilometer. Wie lange das Auto noch durchhält, weiß ich leider nicht“, erklärt er.

Im Juni beobachtete eine Urlauberin einen offensichtlich verletzten Turmfalken an der Wolgaster St. Petri Kirche. Daraufhin verständigte sie Hilfe. Vor Ort sicherte Klaus Kraft den Turmfalken mit einem Kescher und stellte fest, dass das Tier nicht verletzt sei. Quelle: Tilo Wallrodt

Einsatzaufkommen ging schlagartig nach oben

Im ersten Jahr hatte Kraft 80 Einsätze –ein Großteil davon war in Greifswald und der näheren Umgebung. Schon ein Jahr später waren es 583 Hilferufe im Landkreis. Nicht nur die Anzahl der Hilfeleistungen wurde mehr, sondern auch die Mitarbeiter. Heute kümmern sich insgesamt zwölf Tierretter um das Wohl von Hase und Igel. Insgesamt sind es 33 Männer und Frauen, die sich um die Tiere kümmern. Aber nur zwölf Helfer fahren hinaus zu den Einsätzen.

„Mit dem höheren Arbeitsaufkommen mussten auch wir professioneller werden. Wir begannen damit, durchgetaktete Schichtpläne zu erstellen, die rund um die Arbeitszeiten der Helfer gestellt wurden. Das Dienstfahrzeug wurde dann an den Diensthabenden übergeben“, erklärt Kraft. Anders sei das hohe Arbeitsaufkommen nicht zu bewältigen. Erst in der Nacht zu Mittwoch war Klaus Kraft mehr als acht Stunden unterwegs.

In Wolgast retteten die Tiernotretter eine Möwe, de ums Überleben kämpfte. Sie hatte sie sich eine feste Schnur mehrmals um den Flügel gewickelt und tief ins Fleisch in Nähe des Flügels geschnitten. Quelle: Tilo Wallrodt

Ehrenamtliche werden auch zu Unfällen mit Tieren geholt

Die Ehrenamtlichen werden nicht nur zu privaten Tierrettungen geholt, sondern immer mehr von der Leitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Ordnungsämtern oder auch der Polizei eingebunden. „Wir kommen zum Beispiel bei Unfällen zum Einsatz, wenn im Fahrzeug noch Tiere sind. Oder auch, wenn Tiere bei Unfällen angefahren wurden“, so Kraft. Wenn die Tierretter zum Einsatzort kommen, sind die Tierhalter mehr als erleichtert.

Auf der Wolgaster Peenebrücke wurde ein geschwächter Schwan von den Tiernotrettern in Sicherheit gebracht. Seit diesem Jahr haben die Tiernotretter einen ausrangierten Rettungswagen bekommen. Quelle: Tilo Wallrodt

Jedes Tier hat eine Rettung verdient

Kraft geht bei seiner Arbeit einem ganz einfachen Prinzip nach: „Jedes Tier hat es verdient, gerettet zu werden“, sagt er. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen musste er ein verletztes oder krankes Tier von seiner Qual erlösen. Besonders die Besitzer von Tieren sind den Ehrenamtlichen für ihre Arbeit dankbar. „Manchmal ist es die Katze, die auf dem Baum hockt, die dem Besitzer Kopfschmerzen bereitet. Wir lassen niemanden mit seinem Problem alleine“, sagt er. Besonders an Feiertagen sind die Tierhalter dankbar, dass es ehrenamtliche Tierretter gibt.

Dramatische Stunden für die Hundebesitzer von „Boika“ und zahlreichen Einsatzkräften von Feuerwehr und der Tierrettung. Die 13 Jahre alte Hündin war in einem Dachsbau verschwunden. Mehrere Meter tief war das Tier in einem Loch. Quelle: Tilo Wallrodt

Team wünscht sich einen Anhänger

Für das kommende Jahr haben Tiernotfallsanitäter Klaus Kraft und die Tierretter einen großen Traum: einen Anhänger und die Einstellung von zwei bis drei hauptamtlichen Mitarbeitern in der Tierrettung. „Mit dem Anhänger könnten wir zum Beispiel große verletzte Tiere –unter anderem Pferde –von A nach B bringen“, sagt er. Und mit der Einstellung von hauptamtlichem Personal kann noch professioneller gearbeitet werden.

Mehr Ausbildung im kommenden Jahr

Mittlerweile haben sich die Tierretter ein gut funktionierendes Netzwerk an Partnern aufgebaut. 2021 sollen zehn Mitglieder des Vereines zu Tierunfallsanitätern ausgebildet werden. „Jeder von uns ist mit einem Erste-Hilfe-Koffer ausgestattet, um schnell zu helfen, aber die großen Rettungsmittel liegen alle in unserem Rettungswagen“, so Kraft, der seinen Job als Fahrschullehrer –auch coronabedingt –an den Nagel hing und sich nun verstärkt um die verletzten, verschwundenen und kranken Tiere des Landkreises kümmern will.

