Tierpark Wolgast: Zoff um Fassade für neues Eingangsgebäude

Das Material der Außenfassade des zukünftigen neues Eingangsgebäudes des Tierparks Wolgast sorgt für Unstimmigkeiten. Auf der jüngsten Stadtvertretersitzung präsentierte das Planungsbüro MPP aus Rostock noch einmal die Pläne. Der Eingang soll dabei aus zwei runden Baukörpern bestehen, die miteinander verbunden sind und die zwei Baumstämme symbolisieren sollen. Die Außenfassade wird nach den jetzigen Plänen aus Holzlamellen bestehen, das Dach soll begrünt sein.

Als Holzart für die Lamellen wurde sibirische Lärche ausgewählt, die bereits vergraut ist, aber eine geölte Oberfläche hat. Mit dieser grauen Fassade, die damit schon „Abnutzungsspuren“ trägt, soll ein besonders natürlicher Bezug hergestellt werden, da das Gebäude ja im Wald liegt. Doch genau dieser Ansatz sorgt bei einigen Stadtvertretern für Unmut. Denn mit der geölten sibirischen Lärche als Fassade sind erhebliche Kosten verbunden, da sie alle zwei Jahre geölt werden muss. „Eine solche vergraute Holzfassade ist sehr kostenintensiv und pflegeaufwändig“, monierte Bauausschussvorsitzender Christoph Eigbrecht. Das könne die Stadt nicht leisten, weil weiter an der Konsolidierung des Haushalts gearbeitet werden müsse.

Planer halten trotz geforderter neuer Lösung am geölten Holz fest

Außerdem habe es bereits bei der ersten Vorstellung der Pläne für den Tierparkeingang erhebliche Kritik an genau dieser Fassade gegeben. Das Planungsbüro sollte nach seinen Worten eine neue Lösung für eine freundliche und dennoch ins Waldambiente des Tierparks passende Fassade vorstellen. „Aber genau das ist nicht passiert“, so Eigbrecht. Zudem sei ihm wegen fehlender Fenster der Eingangsbereich zu dunkel. Auch andere Stadtvertreter fanden, dass eine vergraute Fassade wenig einladend aussehe. Man habe dabei den Eindruck hat, das Gebäude stehe schon viele Jahre und müsse dringend aufgehübscht werden, war eine Argumentation.

Auch die Stadtverwaltung hatte sich bereits bei der ersten Vorstellung der Pläne zur Gebäudegestaltung vehement gegen sibirische Lärche ausgesprochen. Hohe Kosten und der Pflegeaufwand waren auch für die Verwaltung die wichtigsten Gründe, die dagegen auszusprechen. Unterdessen verteidigte das Rostocker Planungsbüro während der Stadtvertretersitzung sein Festhalten an der Lärchenholzfassade wegen der Natürlichkeit. Um dem Thema Wald gerecht zu werden, sei man ansonsten schnell bei Fassadenplatten oder Klinkersteinen. Und das sei genauso so teuer wie Holz, lauteten die Argumente der Planer.

Neubau muss jetzt ausgeschrieben werden

Allerdings müssen weder Fassadenplatten noch Klinkersteine alle zwei Jahre aufwändig geölt werden – und es gibt sie auch nicht nur in der Farbe Grau, sondern in anderen, gut zum Waldambiente passenden Farben. Ob das Planungsbüro noch kurzfristig eine neue Lösung präsentiert, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass in diesen Tagen die Ausschreibung für den Neubau veröffentlicht werden muss.

