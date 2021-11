Greifswald

Es ist ein Bild, das Klaus Kraft von der Tierrettung nicht so schnell aus dem Kopf bekommen wird: Ein Fuchs liegt auf dem Boden, seine Vorderpfoten sind in einer Tellereisen-Falle eingeklemmt. Er quält sich sichtlich. Obwohl die Tierschützer und die dazu gerufenen Polizeibeamten das Tier mit enormem Kraftaufwand aus der massiven Falle befreien konnten, sind die Verletzungen so schwerwiegend, dass er kurze Zeit später von seinem Leid erlöst werden muss.

Noch immer sitzt der Schock über diesen Anblick bei Einsatzleiter Klaus Kraft tief. „In elf Jahren Tierrettung habe ich so etwas noch nicht erlebt und gesehen. Dem Fuchs sind Tränen heruntergelaufen. Das Ganze macht mich einfach unfassbar wütend und traurig“, sagt Kraft.

Familie hörte laute Schreie und fand den Fuchs

Bei dem Fuchs habe es sich um ein noch junges Tier gehandelt. „Er war kerngesund, hatte glänzendes Fell und keine Räude (fuchstypische parasitäre Hauterkrankung, Anm. d. R.)“, erklärt Kraft weiter. Die Tierrettung sei in der vergangenen Woche am späten Abend von einer Familie kontaktiert worden. „Sie haben berichtet, dass sie laute Schreie gehört haben und sind dann gucken gegangen. Dann haben sie den Fuchs gesehen, wie er mit den Vorderpfoten im Tellereisen lag.“

Da sich das Tier auf einem Privatgrundstück in der Stadtrandsiedlung befunden hat und die Tierrettung dieses nicht einfach so betreten darf, riefen sie die Polizei hinzu. Nach dem Eintreffen vor Ort habe sich den Beamten ein grausames Bild geboten, sagt Polizeisprecher Andrej Krosse.

Tellereisen-Fallen nicht nur für Tiere gefährlich

„Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Verursacher um einen älteren Herren (Senior) handelt. Dieser wurde noch vor Ort befragt. Das Fangeisen wurde sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet, welches nun durch die Kriminalpolizei bearbeitet wird“, führt der Sprecher weiter aus.

Klaus Kraft sagt, der Mann habe angegeben, die Falle wegen eines Marders aufgestellt zu haben, der sein Dach kaputtmachen würde. Eine Aussage, die den Einsatzleiter fassungslos macht. „Wie kommt man auf die Idee, in einer Wohngegend so eine Falle aufzustellen, die nicht nur für Tiere wie beispielsweise Katzen, sondern auch für Kinder extrem gefährlich ist? Zumal der Fuchs nichts macht, außer vielleicht Mäuse zu jagen.“ Nachdem die Tierrettung und die Beamten den Fuchs befreit haben, wurde dieser durch einen Tierarzt eingeschläfert.

Der Fuchs, nachdem er eingeschläfert wurde. Quelle: Tierrettung Greifswald

„Unfassbar! Da fehlen mir die Worte!“

Was den Mann, der die Falle aufgestellt hat, nun erwartet, wird sich zeigen. Die Verwendung von Tellereisen ist seit 1995 verboten. Ein widerrechtlich aufgestelltes Fangeisen kann ein Bußgeld in Höhe von mehreren tausend Euro nach sich ziehen. Nach dem Tierschutzgesetz kann das Töten von Wirbeltieren ohne triftigen Grund sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Gleiches gilt, wenn Tieren erhebliche Schmerzen zugeführt werden.

Glücklicherweise komme es nur äußerst selten vor, dass die Tierrettung aufgrund von Tellereisen-Fallen verständigt wird, sagt Kraft. Im Oktober 2020 hat ein Geflügelhalter in der Nähe von Gützkow mit einer solchen Falle einen Habicht gefangen. Das Jungtier war zwar schwer verletzt, konnte jedoch in der Wildtierauffangstation des Greifswalder Tierparks aufgepäppelt werden.

Nachdem die Tierrettung im sozialen Netzwerk Facebook einen Beitrag zu dem Fuchs postete und den Sachverhalt schilderte, überschlugen sich die Kommentare. Die Nutzer zeigten sich ebenfalls empört und schockiert. Ein User schrieb: „Unfassbar! Da fehlen mir die Worte! Armes Tier.“ Ein anderer schrieb: „Das ist Wilderei und Tierquälerei“. Eine Nutzerin berichtete in den Kommentaren, dass ihr Hund in ein Tellereisen getreten ist: „Er hat es auch nicht geschafft.“

Von Christin Lachmann