Tierretter aus Greifswald bewahren Schwan aus Grimmen vor dem Tod 

Fabienne Lüth aus Willerswalde erlebt vor wenigen Tagen das, was viele Tierfreunde in Mecklenburg-Vorpommern durchmachen müssen: Hilflosigkeit. Als die 40-Jährige zusammen mit ihrer Tochter Carolina (18) einen apathischen jungen Schwan auf dem Parkplatz Nähe des Friedhofs in Bartmannshagen entdeckt, möchte sie helfen. „Das Tier lag teilnahmslos in der Sonne. Es ging ihm offensichtlich sehr schlecht“, erinnert sie sich.

Fabienne Lüth und ihr Sohn Maximilian tauften den Schwan auf den Namen Alpina. Quelle: privat

Wer hilft in der Not?

Sie zückt ihr Telefon – und so beginnt ein wahrer Telefon-Marathon. „Die Polizei verwies mich an die Rettungsstelle, die Rettungsstelle verwies mich an die Polizei. Bei der Feuerwehr erreichte ich telefonisch niemanden in der Wache und auch das Ordnungsamt war zu dieser Uhrzeit nicht mehr besetzt.“

Fabienne Lüth und ihre Tochter überlegen verzweifelt, wie sie dem eigentlich so stolzen Tier helfen können. Sie umspülen es mit Wasser vom nahe gelegenen Friedhof und der Schwan schnappt nach Wasser. Ein gutes Zeichen. Das tierliebe Duo überlegt weiter und Fabienne Lüth fällt plötzlich ein, dass es die Wildtier-Auffangstation „Arche“ in Brandshagen gibt. Schnell ist die Telefonnummer von Chefin Gudrun Thiess im Internet gefunden.

Als bei Gudrun Thiess das Telefon klingelt, bringt Klaus Kraft (52) von der Tierrettung Greifswald gerade ein verletztes Rehkitz in die „Arche“. Ein Glücksfall. Der Schwan muss einen großen Schutzengel besitzen. Eigentlich ist die Tierrettung nur im Landkreis Vorpommern-Greifswald aktiv. Aber Klaus Kraft hat ein großes Herz. Obwohl der Verein ausschließlich durch Spenden finanziert wird und die 18 Mitglieder Tag und Nacht ehrenamtlich arbeiten, macht er sich auf den Weg zu Fabienne Lüth und dem verletzten Schwan.

Die Tierretter aus Greifswald

In seinem Tierretter-Mobil, das einem Krankenwagen ähnelt, ist er nicht lange von Brandshagen bis Willerswalde unterwegs. Doch in der kurzen Zeit hat die junge Frau den Schwan bereits in ihrem Kofferraum nach Willerswalde transportiert und ihr siebenjähriger Sohn Maximilian tauft ihn auf den Namen Alpina. Fabienne Lüth fällt ein Stein vom Herzen, als sie kompetente Hilfe von dem ausgebildeten Tiernotfall-Sanitäter bekommt. Er beruhigt die Mutter und die Kinder, untersucht den Schwan und bringt ihn in den Greifswalder Tierpark.

„Herr Kraft erklärte uns, dass junge Schwäne in der Dunkelheit oft nassen Asphalt mit Wasser verwechseln und nach einer harten Landung orientierungslos sind. Unser Schwan war nicht verletzt, er war allerdings stark dehydriert.“

Und während Klaus Kraft dem Tier das Leben rettet, bringt er den siebenjährigen Sohn Maximilian gleichzeitig auf eine Idee: „Wenn ich mal groß bin, möchte ich auch Tiernotfall-Sanitäter werden“, sagt der Junge. Ein Satz, den Klaus Kraft besonders gern hört, denn Hilfe und Nachwuchs kann sein Verein an allen Ecken und Enden gebrauchen.

So transportierte Fabienne Lüth den Schwan nach Willerswalde. Quelle: privat

Einzigartig in MV

Vor zweieinhalb Jahren gründete der Mann, der ursprünglich aus der Nähe von Darmstadt kommt, die Tierrettung in Greifswald. Es ist bis heute der einzige Verein in ganz Mecklenburg-Vorpommern, der professionell Tiere rettet. Mit seinem „Happy-Mobil“ ist er 24 Stunden im Bereitschaftsdienst. Hauptberuflich arbeitet Klaus Kraft als Fahrlehrer. „Zu Beginn wurden wir noch etwas belächelt“, sagt der Tier-Retter, der privat 15 Hunde besitzt. Aber das habe sich schnell geändert. Während sein Verein im ersten Jahr zu 80 Einsätzen fuhr, sind es im Jahr 2019 bereits 583 Tiere, denen er und seine 17 ehrenamtlichen Kollegen das Leben gerettet hat. Mittlerweile mögen sich Feuerwehren, Polizei, Tierärzte, Ordnungsämter und das Veterinäramt nicht mehr vorstellen, auf die Tierrettung Greifswald zu verzichten. „Wir haben uns ein Netzwerk aufgebaut und arbeiten allesamt hervorragend zusammen.“

Auch die Kripo sucht ihre Hilfe

Die Einsätze sind so abwechslungsreich wie die Geschichten, die das Leben schreibt. Da gerät ein Weißkopfseeadler in ein Windrad oder ein Schwanen-Junges in eine Schiffsschraube. Ein Hundewelpe erstickt fast an seinem Trockenfutter, ein Rehkitz fällt in einen Schacht oder ein Vogel aus seinem Nest. Eine leblose Person wird in der Wohnung gefunden und weiterhin vom treuen Hund bewacht. Dann sucht auch die Kriminalpolizei Hilfe bei Klaus Kraft und seinen Mitstreitern. Sie rücken immer aus. Ihr Motto: „Alles, was ein Herz hat, soll leben.“ Doch die Kapazitäten sind am Ende, das Limit erreicht. Die Spritkosten sind hoch, ein Sauerstoffgerät soll angeschafft werden und die Spenden sind knapp.

Spenden sind knapp

„Wir wissen nicht, wie lange wir noch durchhalten können, wenn wir keine Unterstützung bekommen“, sagt Kraft. Dabei möchte er seine Tierrettung am liebsten auch auf den Landkreis Vorpommern-Rügen ausweiten. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren so viel erreicht. Es wäre absolut das falsche Zeichen, jetzt aufzugeben.“ Immerhin brauchen nicht nur die Tiere dringend den Verein. Es sind auch die Vereinsmitglieder, die durch die Arbeit ihrem Leben einen neuen Sinn geben konnten. Und nicht zuletzt sei es auch für den Tourismus wichtig, erklärt der Lebensretter: „Viele Anrufer sind Urlauber.“ Die seien besonders froh, wenn einer Waldeule vor ihren Augen geholfen wird und sie selbst dazu beitragen konnten, einem Tier zu helfen. „Finden sie keinen Ansprechpartner, bleibt ein ganzer Urlaub in schlechter Erinnerung.“

Kontakt zu den Lebensrettern Die Tierrettung Greifswald hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, in Not geratenen Haus- und Wildtieren zu helfen. Der Verein arbeitet mit ehrenamtlichen Menschen zusammen und finanziert sich ausschließlich über Spenden. Die Tierrettung ist derzeit aus finanziellen Gründen vorrangig im Landkreis Vorpommern-Greifswald aktiv. Wenn sich Unterstützer finden, soll die Tierrettung auch nach Vorpommern-Rügen kommen. Die Kontodaten: Sparkasse Vorpommern, IBAN: DE68 1505 0500 0102 1004 70, BIC: NOLADE21GRW Kontakt: Telefon: 01512/ 1446269; Mail: tierrettung-greifswald@web.de

Und da die meisten schönen Geschichten ein glückliches Ende haben, erzählt Klaus Kraft, wie es mit dem Schwan aus Bartmannshagen weiter ging: „ Fabienne Lüth hat absolut richtig gehandelt. Ohne sie wäre die Schwanen-Frau jämmerlich verendet. Der Dame ging es aber schnell besser, sie wurde richtig zickig, und wir konnten sie noch am Abend auf dem Greifswalder Ryck frei lassen.“ Erst am Mittwochabend habe er die Schwanen-Frau dort gesehen – zusammen mit einem männlichen Jung-Schwan. Klaus Kraft drückt ihnen die Daumen, dass sie sich ineinander verlieben, denn Schwäne bleiben ein Leben lang treu an der Seite ihrer Partner. Schöner kann die Geschichte einer Tierrettung nicht enden.

Ein paar Stunden später konnte die Schwanen-Dame frei gelassen werden. Sie war dehydriert. Quelle: Klaus Kraft

Von Carolin Riemer