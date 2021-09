TikTok-Star Patrox in Greifswald: Tänzer will in den USA durchstarten

Greifswald

Patrox biegt seinen Körper nach hinten, bis sein Kopf fast den Boden berührt. Danach wirbelt er mit einem Salto rückwärts durch die Luft, wie er es seinen sieben Millionen Followern auch im sozialen Netzwerk TikTok zeigt.

Mit bürgerlichem Namen heißt Patrox Patrick De Souza Campelo Feldmann und er hat sich auch in Greifswald auf den größten Auftritt seines Lebens vorbereitet: Er will bei „America’s Got Talent“, dem amerikanischen Vorbild für das deutsche „Supertalent“, auf der Bühne stehen. Wenn er es schafft, könnte er Mitte kommenden Jahres im amerikanischen TV zu sehen sein.

Feldmann schaffte es 2013 bis ins Finale von „Das Supertalent“ und „Got To Dance“ und gewann 2019 die Pro-Sieben-Sendung „Masters Of Dance“. Auf Youtube lädt er bereits kurz vorher Videos hoch, die Millionen Klicks einheimsen. Das bis dato erfolgreichste dauert nicht mal drei Minuten, zählt heute 13 Millionen Aufrufe und zeigt Patrox, wie er Bewegungen aus dem Videospiel „Fortnite“ an einem Strand nachtanzt. „Das hat mir extrem geholfen, weil mir das im Monat eine vierstellige Summe eingebracht hat und ich zu der Zeit pleite war“, sagt er.

Er will in den USA gewinnen

„Ich fahre zu America’s Got Talent, um zu gewinnen“, sagt der 31-Jährige. Elf bis zwölf Stunden pro Tag trainiere er, dazu Videos produzieren, essen, schlafen und wieder von vorne. Wie es sich für einen Tänzer gehört, hatte er sich dafür für rund zwei Wochen in die „Dance Academy“ im Domcenter zurückgezogen, die in diesem Jahr eröffnet wurde. „Ich bin in Greifswald aus dem Zug gestiegen und habe erst mal gedacht: Wow, die beste Luft in Deutschland.“ Der Gründer Alexander Leutloff hatte Patrox, der in Berlin lebt, in die Hansestadt eingeladen.

TikTok-Star Patrox im Tanzstudio Dance Academy in Greifswald – hier bereitet er sich auf „America’s Got Talent“ vor. Quelle: Christopher Gottschalk

Hier veranstaltete er seinen letzten Workshop in Deutschland, ehe er sich voll auf die Talentshow konzentriert. Tanzen sei seine Leidenschaft, seitdem er 16 Jahre alt ist. Damals sei sein Vater dagegen gewesen, dass der Sohn die Fußballschuhe an den Nagel hängt und stattdessen den Sport wechselt und eine Karriere auf der Bühne anstrebt.

13 Millionen Klicks auf Youtube

Eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann folgt für den gebürtigen Wolfenbütteler. Er wird Mitglied der Breakdance-Gruppe Flying Steps und Trainer für den Tanzstil Breakletics, eine Mischung aus Breakdance, Hip-Hop und Fitness. Heute könne Patrox seinen Vater verstehen, weil der keine Beispiele gekannt habe, die zeigen, dass man es als Tänzer zu etwas bringen könne. Dennoch habe er ihn unterstützt. „Ich habe meinem Vater so viel zu verdanken, er ist der beste Mensch der Welt“, sagt Patrox.

TikTok habe dann vor rund zwei Jahren sein Leben vollends verändert, sagt er. Mehr Leute sehen ihn, es steigert seine Aufmerksamkeit. Nutzer laden Videos hoch, die oft nicht länger als wenige Sekunden dauern. Patrox erringt Klicks mit sogenannten „Cringe“-Videos: In den Aufnahmen stolpert er, zappelt im Fitnessstudio rum und benimmt sich peinlich. Er zeigt aber auch den Rückwärtssalto, bei dem er lässig auf der Seite landet, zeigt seine geschmeidigen Bewegungen oder wirbt für Workshops, wie den in Greifswald. Eine Mischung aus quirligem Komiker und gestandenem Tänzer.

Eine Rolle auf TikTok spielen

„Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich den krassesten Move machen kann, aber die breite Masse das nicht versteht und es nicht klickt. Wenn ich aber einen krassen Move mache und danach mies hinfalle, lachen alle.“ Er spiele dann eine Rolle, ähnlich wie in einem Film, sagt er. „Ich habe irgendwann erkannt, dass ich in den Videos auch ein Verkäufer sein muss“, sagt Patrox.

Patrox biegt sich nach hinten. Quelle: Christopher Gottschalk

Sein Geld verdiene er online und offline. Er werde für Workshops und Kurse bezahlt, die Plattformen – wie Youtube – überweisen Geld für Klicks, Firmen dafür, dass Patrox bestimmte Produkte zeigt. Auf der Plattform Patreon können Fans ihn für Videos bezahlen, außerdem verkauft er Merchandise-Produkte. „Nach 14 Jahren harter Arbeit in der Offline-Welt geht man online und macht mit zwei Kampagnen mehr Geld als in der Tanzkarriere davor. Das sprengt die Dimensionen. Wir Tänzer trainieren hart, können nicht schlafen vor Schmerzen, bekommen aber wenig Geld dafür“, sagt Feldmann.

„Trainieren, trainieren, trainieren“

Depressive Gefühle und Burn-out habe er bereits erlebt und sich deswegen in den vergangenen Jahren mehr um sich gekümmert, statt all seine Energie rücksichtslos in seine Projekte zu stecken. Zwischenzeitlich zog er sich aus den sozialen Netzwerken zurück, weil er eine Pause brauchte. In den kommenden Monaten werde er wieder „trainieren, trainieren, trainieren“, für den Traum in den USA. Eine magische Show werde es, mehr wolle er nicht verraten.

Greifswald werde er in guter Erinnerung behalten, sein Workshop habe Spaß gemacht. „Ich war am Hafen und habe Spaziergänge mit meinem Hund Roxy gemacht. Es verläuft sich hier nicht so wie in Berlin. Es ist schön.“

Von Christopher Gottschalk