Heringsdorf

Eigentlich hätte es in der vergangenen Woche viele schöne Bilder über die Insel Usedom in Tageszeitungen, Zeitschriften oder auch im Fernsehen gegeben. Mit Prominenten aus dem TV- und Showgeschäft und Schauspielern auf und neben dem Pferd, die für einen guten Zweck beim Usedom Cross Country an den Start gehen. Die Betonung liegt auf dem Wörtchen „eigentlich“, denn auch dieses Jahr musste diese illustre Zusammenkunft coronabedingt ausfallen. Sehr zum Bedauern zahlreicher Zuschauer, die jedes Jahr auf die Insel Usedom gekommen sind, um die Promis zu sehen.

Veranstalter Till Demtroeder legte trotzdem nicht die Hände in den Schoß und organisierte eine Alternative. „Wir satteln nicht die Pferde, sondern die Drahtesel“, erzählt er. Am Freitag machte er sich zusammen mit zehn Promis auf den Weg durch die Kaiserbäder. „In diesem Jahr ist es noch so, dass wir große Menschenansammlungen verhindern wollen“, sagt er. Deshalb wird es keine öffentlichen Auftritte der Stars geben. „Wir versuchen die Zusammenkunft so klein wie möglich zu halten. Es gibt also auch keine Schar von Fotografen, die dabei sind. Nur zwei Fernsehteams, die die Bilder in der kommenden Woche ausstrahlen.

Tina Ruland und Gerit kling verkaufen zugunsten der Welthungerhilfe Fischbrötchen nahe der Ahlbecker Seebrücke. Quelle: Patrick Hoffmann/Experiarts Entertainment

Zwischenstopps mit Lerneffekt

Durch die Augen der Stars sollen die Zuschauer sehen, wie schön es hier auf Usedom ist“, sagt er. Die Promis erlebten am Freitag eine Fahrradtour durch die Kaiserbäder. „Ich möchte ihnen zeigen, wie schön es auf der Insel Usedom ist. Viele von ihnen kommen nach Veranstaltungen wie Baltic Lights und Cross Country wieder auf die Insel, um hier privat den Urlaub zu verbringen. Das zeigt mir, dass sie die Gegend toll finden und die Menschen vor Ort schätzen“, so Demtroeder.

In Zusammenarbeit mit seinen Partnern von der Insel Usedom und den Kaiserbädern organsierte er die Radtour. „Ich habe mehrere Stopps eingerichtet, an welchen meine Gäste etwas erleben“, erklärt er. So war es unter anderem so, dass Hobbyhistoriker Sven Brümmel etwas zur Geschichte des Ortes erzählte, an anderer Stelle gab es ein Fischbrötchen und dann kreuzten Gaukler den Weg der Radler und zeigten, was sie können. Landschaftlich sahen die Promis unter anderem die Steilküste, die Seebrücken oder auch die einmalige Bäderarchitektur.

Demtroeder radelt in Begleitung von zehn Schauspielern

Zu den Prominenten auf den Fahrrädern zählen in diesem Jahr Komiker und Schauspieler Dieter Hallervorden, Tina Ruland (SOKO Stuttgart), Mariella Ahrens (Schauspielerin), Andrea Kathrin Loewig (Schauspielerin), Jan Sosniok (Schauspieler), Stephan Luca (Schauspieler), Kai Wiesinger (Schauspieler), Bettina Zimmermann (Schauspielerin, Model und Synchronsprecherin), Ludwig Trepte (Filmschauspieler) und Gerit Kling (Schauspielerin).

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spenden für die Welthungerhilfe

Auch wenn es in diesem Jahr kein offizielles „Usedom Cross Country“ gibt, möchte Demtroeder mit seiner Ersatzveranstaltung „Summer for Friends“ trotzdem Gutes tun und für die Welthungerhilfe spenden. „Der Mikronährstoffkonzentrate-Hersteller Cellagon konnte wieder gewonnen werden und unterstützt uns“, so Demtroeder. So werden am Ende des Wochenendes alle Kilometer der Teilnehmer addiert und pro gefahrenen Kilometer spendet Cellagon Geld für die Welthungerhilfe.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Freitagabend waren die Gäste noch unter sich. Heute geht die Fahrradtour weiter über die Insel. Wohin es geht, darf und möchte Demtroeder nicht verraten. „Wir möchten verhindern, dass die Gäste sich versammeln, obwohl wir es liebend gerne gemacht hätten. Allein die ganzen glücklichen Gesichter der Besucher werden mir fehlen“, sagt er. Umso mehr freut er sich darauf, im kommenden Jahr größere Events auf der Insel Usedom zu veranstalten.

Von Hannes Ewert