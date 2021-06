Tiny Houses in Greifswald? Idee gefällt nicht allen Kommunalpolitikern

Greifswald

Wohnen im Tiny House – also minimalistisch auf kleinster Fläche: Dieser Trend soll künftig auch in Greifswald möglich sein. Daher hat die Bürgerschaft der Hansestadt auf Antrag der Grünenfraktion mehrheitlich einen Prüfauftrag an die Stadtverwaltung verabschiedet. Sie soll untersuchen, ob in Greifswald Flächen für eine solche Minihaus-Siedlung zur Verfügung stehen und welche baurechtlichen Voraussetzungen dafür notwendig wären. Tiny Houses bieten die Möglichkeit, sich den Wunsch vom Eigenheim zu erfüllen, dabei aber platzsparend und ressourcenschonend vorzugehen.

„Immer mehr Familien, aber auch alleinstehende Menschen entscheiden sich dafür, dass sie bei den hohen Baupreisen und teuren Grundstücken nicht mitmachen wollen, sondern ökologisch nachhaltig bauen und sich dabei auf eine kleine Fläche beschränken wollen. Das geht mobil oder auch stationär“, begründete Bürgerschaftsmitglied Katharina Horn den Antrag ihrer Fraktion.

Einsatz von nachhaltigen Materialien

Die Idee der Grünen geht dahin, dass bevorzugt naturnahe Flächen auf ihre Nutzbarkeit für eine solche Siedlung betrachtet werden. Wobei ihnen bewusst sei, dass der Platz für Wohnraum in der Stadt aufgrund ihrer geografischen Lage und der umgebenden und zu erhaltenden Moore sehr begrenzt ist. Aber gerade deshalb könne eine Reduzierung von Wohnraum pro Person als ein Faktor zur Bekämpfung des Klimawandels angesehen werden.

Noch dazu zeichne sich die Tiny House-Bewegung durch den hohen Einsatz von nachhaltigen Materialien aus. Die winzigen Häuser, die ihren Ursprung in den USA haben, besitzen in der Regel eine Grundfläche zwischen 15 und 45 Quadratmeter und haben bei zweigeschossiger Bauweise bis zu 90 m² Wohnfläche.

Keine Lösung für Greifswalds Wohnraumpolitik

Nicht alle Kommunalpolitiker sehen das positiv: „Ich glaube nicht, dass Tiny Houses eine Lösung für die Wohnraumproblematik in Greifswald darstellen. Wenn sich Menschen die hohen Mieten nicht leisten können, sind Tiny Houses keine Option“, kritisierte Anna Kassautzki (SPD) die Idee im Bauausschuss der Bürgerschaft. Stattdessen sollte man sich überlegen, regte sie an, wie man normale Häuser bezahlbar mache. Zudem sei eine so kleine Wohnfläche nicht wirklich für Familien mit mehreren Kindern geeignet. „Ich sehe auch nicht, dass Tiny Houses sozial oder ökologisch nachhaltig sind“, erklärte sie.

Anja Hübner (Partei Mensch Umwelt Tierschutz) sieht das ähnlich, fand die Idee aber trotzdem unterstützenswert, „weil ein Ansatz von vielen“. Wohl auch deshalb stimmten die meisten Bürgerschaftsmitglieder für den Prüfauftrag.

Stralsunder machen sich mit Trend selbstständig

In der Nachbarstadt Stralsund übrigens hat sich ein junges Unternehmerehepaar mit dem neuen Trend bereits selbstständig gemacht. Ronny und Nicole Koch entdeckten einst in Skandinavien ihre Liebe für die traditionelle Holzbauweise, importierten sie nach MV und gründeten in der Stadt am Sund mit dem Bau mobiler Minihäuser ein Handwerksunternehmen.

Von Petra Hase