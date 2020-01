In der Gemeinde Karlsburg geht jetzt ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Die freiwillige Feuerwehr erhält ein neues Gebäude. Der Bau sollte eigentlich bereits 2019 starten, verzögerte sich aber. Nun endlich geht es los. OZ sprach mit Bürgermeister Mathias Bartoszewski über dieses und andere Vorhaben in der Gemeinde.