Tischtennis mal anders: Greifswalder Spieletester empfiehlt „Urban Ping Pong“ 

Greifswald

Alle heimischen Gesellschaftsspiele schon durchgespielt? Kein Problem. Für das Wochenende empfiehlt Alexander Mehner, Greifswalds bekanntester Spieletester, eine besondere Variante von Tischtennis. Alles was man benötigt, sind Tischtennisschläger und Bälle. Abwechselnd wird überall dort gespielt, wo es Wände oder Flächen gibt.

„Spielen kann man am Ende fast überall. Wir zum Beispiel haben im Büro begonnen, haben es danach im Treppenhaus probiert und schließlich draußen, an den verschiedensten Orten. Die Rückwand eines Kiosks hat sich dabei als besonders interessant herausgestellt“, sagt Mehner. „Urban Ping Pong“ funktioniere sowohl draußen als auch drinnen. Kommt dann aber ganz auf die Nachbarn an. Weitere Tipps des Greifswalders gibt es auf www.strongg.com oder auf seiner Instagram-Seite.

Von chl