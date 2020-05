Tochter zum Sex gezwungen: Greifswalder schweigt zum Prozessauftakt  

Greifswald/Stralsund

„Das machen alle Mädchen mit ihren Vätern.“ Mit diesem Satz soll ein Greifswalder seine Tochter über mehrere Jahre immer wieder sexuell gefügig gemacht haben. Seit dem 11. Lebensjahr – so wirft es die Anklage am Donnerstag zum Prozessauftakt einem 42-jährigen Greifswalder vor – habe er seine Tochter sexuell missbraucht, mit Sexspielzeug, mit den Händen. Er soll sie gezwungen haben, ihn mit dem Mund zu befriedigen. Tat sie das nicht, soll er damit gedroht haben, dass ihre zweite, böse Persönlichkeit zu Tage kommen werde. „Mein Vater ist ein äußerst manipulativer Mensch“, so die inzwischen 16-Jährige.

„Bei einem bestimmten Geruch kommt alles wieder hoch“

Äußerlich wirkt das Mädchen, das seit der Geburt mit ihrer Mutter in Süddeutschland lebt, sehr gefasst, nahezu tough. Vor der Jugendkammer am Landgericht Stralsund schildert sie detailliert die Übergriffe ihres Vaters, wenn sie ihn in den Ferien in Greifswald besuchte. Als die Richterin sie fragt, wie es ihr heute gehe, wird sie emotional und berichtet von Flashbacks. „Bei einem bestimmten Geschmack, einem Geruch, einem Ort kommt alles wieder hoch.“ Der Geruch von Kokosöl? Mit diesem Öl habe ihr Vater sie vor den Übergriffen immer eingerieben. Sie muss Reizwäsche tragen, er fotografiert ihre Genitalien, masturbiert vor ihr. „Ich bin heute sehr eingeschränkt, was Vertrauen anbetrifft“, bricht es im Gerichtssaal aus ihr heraus.

SEK stürmte Wohnung

Rückblick: Am 18. Dezember 2019 stürmen 24 SEK-Beamte die Wohnung des Greifswalders in der Südstadt. Fünf Jahre nach dem vermutlich ersten Übergriff hatte die Jugendliche ihren Vater beim Amtsgericht Freiburg angezeigt. Inzwischen hatte sie erfahren, dass ihr Vater auch ein anderes Mädchen missbraucht haben soll und dessen Lebenspartnerin gerade ein Kind erwarte. Bei einem ihrer letzten Besuche habe ihr Vater ihr ein Video gezeigt, in dem er auf den Körper des an Händen und Füßen gefesselten Mädchens ejakulierte. Die 16-Jährige plagen Schuldgefühle. „Ich wollte es nicht noch einmal zulassen“, begründete sie vor Gericht den Gang zur Polizei. Warum sie so lange gewartet habe, fragt Richterin Birgit Lange-Klepsch. „Vorher hatte ich die Kraft dazu nicht.“

Mann soll der Reichsbürgerszene angehören

Bei der Polizei berichtet sie nicht nur von den sexuellen Handlungen, sondern auch von Drogenbesitz und Steuerhinterziehung, erzählt den Beamten, dass ihr Vater Reichsbürger sei. Die Polizei überprüft die Personalien des gelernten Gleisbauers, der beim LKA Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich als sogenannter Reichsbürger registriert und auf dessen Namen ein entsprechender Reichsbürger-Ausweis ausgestellt ist. Weil Festnahmen von Reichsbürgern, die Deutschland als souveränen demokratischen Staat in Frage stellen, in jüngster Vergangenheit eskaliert waren, rückte die Polizei im Erwin-Haak-Weg an diesem Dezembertag „mit großem Besteck“ an.

Hanfplantage im Schlafzimmer

In der Wohnung bestätigt sich zumindest sofort der Drogen-Verdacht. Das Schlafzimmer hatte der Angeklagte zu einer Hanfplantage mit Anzuchtzelten umgebaut, in denen 70 Pflanzen prächtig gediehen. „Das sieht aus wie ein Botanischer Garten“, kommentiert Richterin Lange-Klepsch kopfschüttlend die Aufnahmen, die die Ermittler bei der Festnahme gemacht haben. Weitere Aufnahmen dokumentieren Kinder- und Sexspielzeug in einer Schublade. An der Wand hängt eine Flagge des Preußischen Landeskriegerverbandes. Die Beamten beschlagnahmen eine Präzisionsschleuder, stoßen auf 2000 Euro Bargeld. Videoaufzeichnungen von sexuellen Handlungen finden sie nicht. Dateien auf einem USB-Stick, auf dem Material sein könnte, ließen sich laut Gericht nicht öffnen.

Vater bestreitet sexuellen Missbrauch

Der Angeklagte, der 2017 seinen Job als Gleisbauer aufgab und seitdem von Hartz IV lebte, äußerte sich am ersten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen. Mit Fußfesseln an den Beinen, einem Aktenordner vor dem Gesicht und tief über das Gesicht gezogener Kapuze betrat er den Gerichtssaal. „Er bestreitet die Taten und auch die Anschuldigung, dass er Reichsbürger sei“, sagte sein Anwalt René Neumeister. Die politische Orientierung des Mannes spielt in dem Verfahren keine Rolle.

„Das Geschehen belastet meine Mandantin sehr“

Während der Aussage seiner Tochter musste der Angeklagte auf Antrag der Anwältin der 16-Jährigen, die als Nebenklage auftrat, den Gerichtssaal verlassen. „Das Geschehen belastet meine Mandantin sehr“, begründete Rechtsanwältin Claudia Meng ihren Antrag. „Meine Mandantin hat zwar äußerlich eine harte Schale, aber es geht ihr sehr schlecht.“ Richterin Birgit Lange-Klepsch schildert dem 42-Jährigen danach, was seine Tochter erzählte. Die Berichte, die die Zuhörer im Gerichtssaal fassungslos machten, nimmt er mit starrem Blick hin. Sein Schweigen über das, was während der Besuche seiner Tochter in Greifswald geschah, bricht er am ersten Prozesstag nicht. An drei weiteren Prozesstagen soll nun geklärt werden, was genau der Mann seiner Tochter und dem anderen Mädchen antat. Das zweite Kind war zur Tatzeit sieben Jahre alt.

