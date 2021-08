Tödliche Attacke mit Cuttermesser in Greifswald: Landgericht Stralsund spricht Angeklagten frei

Greifswald

Im Prozess vor dem Stralsunder Landgericht um eine Attacke mit einem Cuttermesser im Januar in Greifswald, die für eine Person tödlich endete, wurde der Angeklagte von den Richtern freigesprochen. Das Gericht bezweifelte nicht, dass er die Taten begangen hatte, die ihm vorgeworfen wurden. Es attestierte dem 31-Jährigen jedoch eine verminderte Schuldfähigkeit. Deshalb solle der Angeklagte in einer Psychiatrie behandelt werden.

Damit folgt das Gericht den Ausführungen des psychologischen Sachverständigen, der als Grund für den Angriff auf die beiden Männer eine drogenindizierte Psychose und Wahnvorstellungen nannte. Zudem attestierte er ihm eine zum Tatzeitpunkt schwere depressive Phase.

Angriff auf Geburtstagsfeier

Der Angeklagte hatte am 25. Januar auf einer Geburtstagsfeier in Greifswald in kleiner Runde den Gastgeber und einen gemeinsame Freund mit einem Cuttermesser attackiert. Während der Gastgeber schwer verletzt überlebte, starb der Freund bei dem Versuch die Auseinandersetzung zu beenden. Der Angeklagte hatte während des gesamten Prozesses keine Angaben gemacht.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Schlussplädoyer den Freispruch wegen verminderter Schuldfähigkeit gefordert. Sie sah jedoch auch, dass der Angeklagte des versuchten heimtückischen Mordes und des Totschlags schuldig zu sprechen sei.

Das Gericht folgte dieser Auslegung der Beweise. Es sah keinen Grund, den Zeugen und Sachverständigen nicht zu glauben. In den Schlussausführungen betonte das Gericht, dass der Angeklagte trotz seiner fehlenden Handlungsfähigkeit versuchte sein Opfer in Heimtücke zu ermorden.

Von Philipp Schulz