Eine junge Frau ist in der Nacht zu Montag in Greifswald bei einem Verkehrsunfall getötet worden, ihr Ehemann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Wie es dazu kam. ist noch unklar. Die Polizei sucht jetzt einen Taxifahrer und den Fahrer eines weiteren Autos. Beide befanden sich am Unfallort.