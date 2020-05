Greifswald

Der Tag nach dem tödlichen Wohnungsbrand in Greifswald: Während in der Lomonossowallee nach und nach fast alle Bewohner ihr Hab und Gut in Augenschein nehmen, rüstet sich Holger Liedtke am Sonntag gegen 10.30 Uhr zur Tat. Der Brandursachenermittler schnappt sich Schaufel und Lampe, um damit die Brandwohnung zu untersuchen. „Mal sehen, was sich dort findet. Manchmal ist es sehr offensichtlich und geht schnell, ein andermal dauert es länger“, sagt er, der auf 37 Jahre Berufserfahrung bauen kann. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Unterdessen wird Norbert Stawinsky, am Sonnabend Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, diese Nacht so bald nicht vergessen. „Als von der Leitstelle um 21.36 Uhr die erste Alarmierung kam, war die Berufsfeuerwehr zeitgleich beim Küchenbrand in der Holzteichstraße im Einsatz“, sagt der 38-Jährige. Deshalb sei die Freiwillige Feuerwehr Greifswald zur Lomonossowallee gerufen worden.

Anzeige

„Wohnung war komplett zugestellt“

„Am Anfang waren wir 18 Einsatzkräfte, später 42, darunter auch die Feuerwehr Neuenkirchen“, erzählt er. Das schwierige bei der Brandbekämpfung sei nicht nur gewesen, dass es sich um eine Wohnung in der elften Etage handelte. „Das Problem war, dass die Wohnung oben komplett zugestellt war. Meine Männer bekamen die Tür zwar relativ schnell auf, aber zunächst nur einen kleinen Spalt, deshalb dauerte der Zugriff so lange“, verdeutlichte Stawinsky.

Weitere OZ+ Artikel

Das Löschen mit Hilfe der Drehleiter habe sich zudem aufgrund der Höhe der Wohnung als schwierig erwiesen. Der Brandschutz im Gebäude selbst sei mit der Steigleitung für die Feuerbekämpfung gut. „Allerdings war eine Klappe im Keller nicht geschlossen“, berichtet der Einsatzleiter. Folge: Der Wasserdruck war zunächst gering, wertvolle Zeit verstrich. Der Fehler sei jedoch zeitnah entdeckt worden.

Auch zwei Feuerwehrleute verletzt

Das Hauptfeuer sei schließlich um 0.30 Uhr gelöscht gewesen. Danach sei es darum gegangen, auch kleine Glutnester zu finden. „Mit der Polizei und den Bewohnern haben wir ab zwei Uhr dann sämtliche Wohnungen kontrolliert“, sagt Stawinsky. Gegen 3.45 Uhr konnten die letzten Feuerwehrmänner abrücken. Zwei indes verließen schon vorher den Einsatzort. „Sie zogen sich beide Verletzungen zu“, bedauert der Einsatzleiter.

Lesen Sie auch

Von Petra Hase