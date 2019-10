Eintreten & Austreten – Toilettengipfel für Gastronomen

Greifswald

Die Diskussion um fehlende öffentliche Toiletten geht in eine neue Runde: Die Greifswald Marketing GmbH plant zum Thema nun einen Toilettengipfel mit Gastronomen, Hoteliers und Bistrobetreibern. Bei dem Treffen sollen zwei Modelle zur Wahl gestellt werden, ob und wie Touristen sowie Greifswalder zur Kasse gebeten werden, wenn beim Gang durch die Stadt die Blase drückt. „Wir wollen die Gäste in unserer Stadt willkommen heißen. Das kann nicht über das Portemonnaie der Besucher an der Klotür gehen“, begründete der Chef der Marketinggesellschaft, Maik Wittenbecher, den Vorstoß.

Zum einen steht die von der CDU seit langem favorisierte Variante zur Diskussion, diejenigen Einrichtungen über einen jährlichen städtischen Zuschuss zu unterstützen, die Touristen auf ihre Restaurant-WCs lassen, auch wenn sie nicht dort essen und trinken. Die andere Variante gibt es den Toilettenbenutzern in die Hand, sich über ein Nutzungsentgelt, eine Spende oder ein Trinkgeld an das Servicepersonal für den WC-Gang zu bedanken.

CDU : OB-Lager hat Vorlage gekapert

Hintergrund der Befragung zur Regelung der Notdurft ist ein Beschluss der Bürgerschaft: Mit der Mehrheit von Grünen, Linken, SPD, Tierschutz und AL entschied sich das Stadtparlament Mitte September für die von der SPD eingebrachte Variantenprüfung. Die Christdemokraten sehen sich damit um ein ureigenes Thema ihrer Fraktion gebracht. Das OB-Lager habe die CDU-Vorlage gekapert und daraus wieder nur einen Prüfauftrag gemacht, schäumte Fraktionschef Axel Hochschild. Dies sei eine Frechheit gegenüber den Greifswaldern und Gästen der Stadt.

Die Diskussion über die Benutzung von Toiletten drückt schon lange. Das Grundübel: Seit 1990 hat es in Greifswald keinen einzigen zusätzlichen Neubau von öffentlichen Toiletten gegeben. Im Gegenteil, so CDU-Bürgerschaftsmitglied Wolfgang Jochens. Es gebe heute weniger öffentliche WCs als vor 30 Jahren. Bei Großereignissen, wie dem Fischerfest, sei die Situation nicht mehr tragbar. Jochens berichtete jüngst im Wirtschaftsausschuss von Festgängern, die sich in Hecken entleerten.

Vor knapp zwei Jahren hob die CDU das Konzept der „netten Toilette“ auf den Plan und beansprucht seitdem das Copyright auf das alle Wählergruppen betreffende Thema. Doch das Konzept scheiterte damals an der Not des kommunalen Haushaltes, genau an der Finanzierung einer Lizenzgebühr von rund 1900 Euro pro Jahr.

Willkommen auch auf dem Greifswalder Klo

Parteipolitisches Kalkül liegt der SPD mit ihrem Vorstoß zum Variantenvergleich jedoch fern, sagt Sozialdemokrat Erik von Malottki. Er hält den Ball flach: Es gehe bei der Befragung um ein Konzept, das mehrheitlich von den Gastronomen mitgetragen wird. Die Variantenprüfung sei deshalb eine gute Lösung. In der Anlage zu ihrem Antrag rechnet die SPD vor, dass bei beiden Modellen Einmalkosten für die Einführungskampagne von 2500 Euro anfallen, die Variante der CDU bei etwa zehn teilnehmenden Gastronomen zusätzliche Folgekosten von etwa 2000 Euro pro Jahr verursachen würde.

Eine Lösung für die dringenden Bedürfnisse muss her, das zeigen vor allem die steigenden Besucherzahlen. Allein gegenüber dem Vorjahr hätten bis August neun Prozent mehr Reisegruppen-Touristen die Stadt besucht. 16 400 Gäste buchten als Reisegruppe eine Führung, etwa 1400 mehr als im Vorjahr. „Jeder Tourist, der den Reisebus verlässt, fragt, wo die nächsten Toiletten sind. Da fällt uns unser Erfolg ein Stück weit auf die Füße“, sagt Wittenbecher. Er plädiert deshalb für ein Konzept, welches dem Gast zeigt, dass er gern in Greifswald gesehen sei – und das möglichst schon zur nächsten Saison.

Ein Aufkleber wie „Eintreten & Austreten“ könnte dem Gast vermitteln, dass er sich nicht nur im Gastraum, sondern auch auf dem WC willkommen fühlen kann, so Wittenbecher. Zudem sorge der Gast ja möglicherweise für zusätzliches Geschäft am Tresen, weil er sich nach dem Toilettengang entschließt, einen Kaffee zu trinken oder ein Stück Kuchen zu essen.

Gastronom findet Zuschuss steuerrechtlich schwierig

Für die Brasserie Hermann ist es eine Selbstverständlichkeit, Passanten auf die Toilette zu lassen, auch wenn sie nichts konsumieren. „Es ist eine nette Idee, wenn die Stadt die Kampagne nach außen freundlich begleitet. Aber einen finanziellen Zuschuss von der Stadt möchte ich nicht“, sagt Betreiber Peter Mosdorf. Auch steuerrechtlich findet er einen solchen Zuschuss schwierig. Das Geld, so Mosdorf weiter, sei besser in sozialen Projekten aufgehoben.

Ende Oktober/Anfang November sollen laut Marketinggesellschaft, die sich ähnlich wie bei der Einführung des Recup-Systems als „Anschieber“ sieht, alle interessierten Partner zusammenkommen und beraten. „Wir werden das mehrheitlich gewünschte Konzept dann umsetzen“, so Wittenbecher. Im Februar könnten dann die ersten Ideen für Aufkleber präsentiert und das System im Mai eingeführt werden.

Grundproblem bleibt: zu wenige öffentliche WCs

Diese Initiative, da ist sich Wittenbecher sicher, wird das Grundproblem von fehlenden öffentlichen Toiletten nicht lösen, sondern nur lindern. „Wir brauchen öffentliche Toiletten, in Eldena, in Wieck, am Karl-Marx-Platz – überall da, wo heute Reisebusse ankommen.“ In diesem Punkt sind sich dann auch SPD und CDU einig. Ein Toilettenkonzept für die Gastronomen befreie die Stadt nicht aus der Verantwortung, für zusätzliche öffentliche Toiletten zu sorgen, sagt von Malottki. Auch die CDU-Fraktion habe das Thema weiter auf der Agenda, so Fraktionschef Hochschild.

Von Martina Rathke