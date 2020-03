Toilettenpapier und Nudeln: Auch in Greifswald wird gehamstert

Greifswald

Ist Hamstern unsolidarisch oder in Zeiten des Corona-Virus doch das richtige Vorgehen? Diese Frage spaltet nicht nur Deutschland, sondern auch die Hansestadt. Es herrscht Unsicherheit. Das macht sich vor allem in den Regalen der Supermärkte und Drogerien bemerkbar, in denen normalerweise Toilettenpapier und Teigwaren in Massen lagern. Obwohl in vielen Geschäften täglich neue Ware angeliefert wird, sind diese Produkte wegen der Corona-Krise derzeit besonders gefragt.

Das sorgt bei einigen Hansestädtern für Unmut. Wie bei Isabell und ihrem Freund Felix (beide 26), die ihre vollständigen Namen nicht in der Zeitung lesen wollen. Anfang der Woche wollte das Paar in der Innenstadt Toilettenpapier kaufen. „Aber nicht, um zu hamstern, sondern weil wir einfach keines mehr hatten“, sagt Felix, der in Stralsund studiert. In den dortigen Drogerieketten hätten sie keine Chance mehr gehabt. „Die Regale waren leer“, sagt der junge Mann. Hamstereinkäufe seien übertrieben und rücksichtslos, ergänzt seine Freundin Isabell, die in Greifswald studiert.

Petra Götz : „Alle Mitarbeiter stehen unter Strom“

Der 38-jährige Familienvater Alexander Kohlmann kauft aktuell zwar immer etwas mehr ein, aber auch nur, um nicht mehrmals pro Woche in den Supermarkt gehen zu müssen. Um Versorgungsengpässe macht sich der Greifswalder kaum Sorgen: „Ich denke, dass die Strukturen in Deutschland so sind, dass wir gut vorbereitet sind.“

Die hiesigen Supermärkte und Discounter sind derzeit gleichzeitig die Gewinner und Verlierer der Corona-Krise. Einerseits steigt der Umsatz in vielen Märkten. Andererseits bedeutet der aktuelle Ausnahmezustand zusätzlichen Stress und Mehrarbeit für die Angestellten. „Alle Mitarbeiter stehen unter Strom“, sagt Petra Götz, Inhaberin des Rewe-Marktes in Schönwalde I. Rund 3000 Kunden und damit etwa 500 mehr als an normalen Einkaufstagen kommen inzwischen täglich in ihren Supermarkt. Der Umsatz sei um 40 Prozent gestiegen, so die Kauffrau. Doch so richtig mag sich Petra Götz über den Zuwachs angesichts der Begleitumstände nicht freuen: „Die Leute kaufen Dinge in Mengen, die sie nicht verbrauchen können.“ Dazu zählen Toilettenpapier, Aufbackware, Konserven, aber auch frisches Obst und Gemüse. Die Befürchtung von Kunden, dass es in den Supermärkten bald nichts mehr zu kaufen gibt, kann sie nicht teilen. „Wir bekommen jeden Tag Lieferungen.“

Keine Lieferengpässe in den hiesigen Supermärkten

Auch im Edeka-Markt am Bahnhof gebe es keine Lieferengpässe, versichert Jenny Feuerstein. Zwar würden die Bilder von leeren Supermarktregalen dieses Szenario vermitteln, doch die Assistentin der Geschäftsleitung ruft zur Besonnenheit auf: „Wir bekommen täglich neue Ware und versuchen, diese so schnell wie möglich einzuräumen.“ Das Fatale an zu vielen Hamsterkäufen, ist vor allem die Befürchtung nichts mehr zu bekommen. Das beobachtet auch Feuerstein seit einigen Tagen. „Mittlerweile kommen morgens viele schon vor der Arbeit einkaufen, weil sie denken, dass sie abends nichts mehr bekommen.“ Bei älteren Menschen empfiehlt sie, sich telefonisch in den Supermärkten zu erkundigen, ob bestimmte Produkte vorrätig sind, um unnötige Wege zu sparen. Zusätzlich sonntags zu öffnen, sieht der Edeka-Markt derzeit nicht vor.

Sven Schneider, Geschäftsführer der Edeka-Filiale im Einkaufszentrum Gleis 4, und die Assistentin Jenny Feuerstein versichern, dass es keine Lieferengpässe in dem Supermarkt gibt. Quelle: Christin Lachmann

Nicht Lieferengpässe würden für leere Regale sorgen, sondern vielmehr die Kunden, die mehr einkaufen als gewöhnlich, sagt Ute Pahnke, Marktleiterin des Rewe-Marktes in der Grimmer Straße. „Es gibt genug Ware. Wir bekommen täglich Lieferungen, in manchen Bereichen wie Tiefkühlprodukten sogar mehr als vorher.“ Weil der Markt bereits an sechs Tagen jeweils für 15 Stunden geöffnet ist, werde der Supermarkt sonntags nicht öffnen, sagt die Filialleiterin. „Wir stemmen das Arbeitspensum mit der bestehenden Belegschaft und werden keine zusätzlichen studentischen Hilfskräfte einstellen“, so Pahnke weiter.

Auch der Elisenpark wird auf zusätzliche Öffnungszeiten an Sonntagen verzichten, sagt Karin Rüdiger, Managerin des Einkaufszentrums. „Noch ist kein Mieter mit dem Wunsch an uns herangetreten.“ Geschäfte des täglichen Bedarfs wie der Supermarkt Real, die Netto-Filiale, die Bäckereien, die Apotheke oder die Friseure bleiben bei den regulären Öffnungszeiten.

Solidarität ist nun eines der wichtigsten Stichwörter. Das zeigt sich auch bei der Usedomerin Christiane Tiede, die in Greifswald arbeitet. Weil es in Jarmen keine Kartoffeln in den Discountern mehr gegeben hätte, kaufte sie für ihre Arbeitskollegin einige Dinge ein. „Das habe ich in der letzten Woche schon für meine Mutter und ihren Lebensgefährten getan, die in Neubrandenburg wohnen.“ Die teils leeren Regale in den Supermärkten hätten die 56-Jährige überrascht. Zwar hat auch sie ein paar Dinge im Tiefkühler eingefroren, nun aber mehr zu kaufen als nötig, kommt für sie nicht infrage.

