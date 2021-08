Toni Jaschinski (Linke): Ländliche Kompetenz gehört in den Bundestag

Neubrandenburg

Toni Jaschinski ist erst seit 2017 Mitglied bei der Partei die Linke, aber dafür umso mehr engagiert. Er tritt sowohl für den Landtag als auch für ein Direktmandat für den Bundestag an. Sein Motto dabei: „Euer Landwirt für den Bundestag!“ Der 39-jährige Diplomkaufmann ist seit zwölf Jahren Geschäftsführer einer Agrargesellschaft und seit über 14 Jahren in der Kommunalpolitik in Neubrandenburg für DIE LINKE, aber auch insbesondere für die Bürger der Stadt Neubrandenburg tätig.

Aus dieser ehrenamtlichen Erfahrung hinaus hat Jaschinski entschieden, für den Bundestag kandidieren zu wollen. „Bei meiner langjährigen Tätigkeit als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker hat sich meine Leidenschaft für die Politik immer mehr entfacht und ich möchte diese nun für euch im Bundestag einsetzen.“ Mit dem Engagement will er für andere erreichen, was er auch für sich selbst möchte: In einer Welt leben, in der es gerecht, friedlich und solidarisch zugeht. Als Vertreter der Linken wünsche er sich zudem für alle Menschen gleiche Voraussetzungen für ein gutes Leben.

Diese Leidenschaft hatte er bereits früh: Er war der jüngste Stadtvertreter im Rat der Stadt Neubrandenburg und dabei besonders in den Bereichen Sport und Jugend engagiert. „Ich übernahm zeitnah auch den Vorsitz im Finanzausschuss, später einen Sitz im Aufsichtsrat der NEUWOGES, aber auch im Verwaltungsrat der Sparkasse.“

Landwirtschaftliche Kompetenz im Bundestag

Im Bundestag wolle Jaschinski vor allem seine gesammelten Erfahrungen einsetzen: „Ich möchte meine Erfahrungen in der Kommunalpolitik, aus meiner beruflichen Tätigkeit im ländlichen Raum, mein Wissen aus der Landwirtschaft, insbesondere um die Probleme in diesem Bereich, aber auch in dem ländlichen Raum bis hin zu meinem erlernten wirtschaftlichen, aber auch menschlich-sozialen Denken im Bundestag einbringen.“

Aber auch über die Grenze des eigenen Bundestagswahlkreises hinaus hat Jaschinski klare Ziele: „Im Übrigen sage ich klar ‚Nein‘ zu jeglicher Art von Krieg. Gerne möchte ich mich im Bundestag insbesondere dafür einsetzen, Kriegsherde in der Welt zu löschen, um den Menschen dort vor Ort helfen zu können.“ Jaschinski möchte für alle Generationen, auch für die Zukünftigen, ein Land mitgestalten, in dem ein jeder und eine jede gut leben kann.

Ich halte gleiche Löhne und gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West für selbstverständlich, darum müssen wir kämpfen. Und nicht zuletzt müssen Fluchtursachen bekämpft werden, nicht die Flüchtlinge! Wir alle brauchen eine gerechte Entwicklungshilfe und fairen globalen Handel. Dazu müssen die Kriege, der Hunger und das Elend beendet und nicht immer neue Brandherde gefördert oder geduldet werden.

Von Philipp Schulz