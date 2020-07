Greifswald/Rostock

Das wäre ein echter Hammer: Investiert Fußball-Weltstar Toni Kroos in einer neues Stadion in seiner Geburtsstadt Greifswald? Nach OZ-Informationen gibt es entsprechende Gespräche zwischen dem Greifswalder FC und dem Nationalspieler.

Im Detail geht es um eine mögliche Beteiligung des 30-Jährigen an einem Neubau am Stadtrand nahe der Ortsumgehung – oder als Variante die finanzielle Unterstützung beim Umbau des zentrumsnahen Volksstadions, das jetzt Heimstatt des Vereins ist.

Greifswalder FC will aufsteigen – und braucht dafür ein neues Stadion

Der Greifswalder FC, der Verein, bei dem Toni Kroos 1997 mit dem Fußballspielen begann, hat große Ziele: „Wir wollen kurzfristig in die Regionalliga aufsteigen“, erklärt Vereinschef Heiko Jaap. Das stadteigene Volksstadion würde nach dem Aufstieg in die vierthöchste deutsche Fußball-Liga den Anforderungen nicht mehr genügen, erklärt er.

Das Stadion ist in die Jahre gekommen. Es wurde 1927 eingeweiht. Der Zuschauerrekord, der eigentlich für 8000 Menschen ausgelegten Arena, wurde 1997 erreicht. Das Freundschaftsspiel zwischen den Greifswaldern und dem FC Bayern München sahen 1997 rund 14 000 Zuschauer. Zur Tauglichkeit für die 4. Liga fehlt im Volksstadion einiges: Das vom Nordostdeutschen Fußballverband geforderte Sicherheitskonzept wäre derzeit nicht umsetzbar. Es fehlt ein befestigter und vom übrigen Stadion abgetrennter Gästebereich. Auch die Flutlichtanlage müsste modernisiert werden.

„Wir nennen noch keine Namen“

„Vor diesem Hintergrund hat es Gespräche mit der Hansestadt Greifswald gegeben, ob ein Neubau eines Stadions in der Stadt realisiert werden kann“, erklärt GFC-Vorstandschef Jaap. Das Vorhaben des Vereins könne „nur mit Hilfe von Sponsoren realisiert werden. Diesbezüglich gab es mehrere Gespräche mit potenziellen Geldgebern. Es gebietet der Respekt, diese namentlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu nennen,“ möchte Jaap die mögliche Beteiligung von Toni Kroos am Projekt auf OZ-Anfrage noch nicht bestätigen.

Während Superstar Toni mit Real Madrid in der Champions League spielt, versucht Vater Roland Kroos, den Aufwärtstrend des Greifswalder FC zu forcieren. Der 60-Jährige ist seit drei Jahren Cheftrainer und seit kurzem auch sportlicher Leiter bei den Vorpommern. Sein Vertrag beim aktuell erfolgreichsten Klub im Landesteil wurde zu Jahresbeginn bis 2023 verlängert. Kroos senior führte das Team in der abgebrochenen Corona-Saison auf den zweiten Tabellenplatz – um Haaresbreite am anvisierten Regionalliga-Aufstieg vorbei.

Kommentar: Toni Kroos als Stadion-Investor in Greifswald: Das würde passen

Toni Kroos investiert Teile seines Vermögens in Greifswald

Toni Kroos engagiert sich bereits in Greifswald. Seit Sommer 2019 unterstützt er den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Leuchtturm". Einen Teil seines auf 80 Millionen Euro geschätzten Vermögens hat der Weltmeister in weitere Kinderhilfsprojekte in Deutschland gesteckt.

Ein Sport-Investment in Greifswald liegt aus emotionaler Sicht nahe: Nicht weit vom Volksstadion entfernt, auf einem Bolzplatz am Finkenweg, schossen sich Toni und sein jüngerer Bruder Felix, der heute Bundesliga-Profi beim 1. FC Union Berlin ist, als kleine Jungs die Bälle zu – immer mit von der Partie: Vater Roland.

Zu den Stadionplänen in der Hansestadt hat die CDU-Bürgerschaftsfraktion am Freitag vergangener Woche eine kleine Anfrage auf den Weg gebracht. Fraktionschef Axel Hochschild will vom Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) wissen, ob es zum Stadionbau schon Gespräche gegeben hat.

Hansestadt Greifswald : Stadion-Erweiterung wäre ein Gewinn

Unabhängig von der Anfrage hat die Stadtverwaltung schon Signale gesendet: „Eine Erweiterung der Sportflächen wäre ein großer Gewinn für die Stadt. Dies gilt insbesondere angesichts der Regionalliga-Ambitionen des GFC. Zudem ist das Volksstadion so nachgefragt, dass wir an Kapazitätsgrenzen stoßen. Wir unterstützen die Idee eines Stadionneubaus durch einen Investor und prüfen alle Möglichkeiten“, teilt die Verwaltung auf OZ-Anfrage mit

Über die Kosten des Stadionprojektes kann nur spekuliert werden. Vergleichbare Vereine haben ihre Stadien für einstellige Millionenbeträge Regionalliga-tauglich gemacht.

Von Christian Lüsch und Horst Schreiber