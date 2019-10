Übrig gebliebenes Essen landet meist im Müll, weil es nicht mehr gut aussieht oder nicht mehr verkauft werden kann. Über die App „Too good to go“ können diese Nahrungsmittel von Unternehmen günstiger weiterverkauft werden – und jeder kann Lebensmittelretter werden. Einige Betriebe in Vorpommern sind bereits dabei. Und Kunden können ihr Essen um 50 bis 70 Prozent günstiger bekommen.

Too good to go: Mit dieser App wird man zum Retter von Lebensmitteln

Übrig gebliebenes Essen - Too good to go: Mit dieser App wird man zum Retter von Lebensmitteln