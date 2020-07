„Total aufregend“: So wurde Maria Groér das Gesicht der Uni Greifswald

Greifswald

Es hängt an Bushaltestellen, ist in Zeitschriften zu sehen und leuchtet sogar am Berliner Hauptbahnhof: Das Plakat, welches für ein Studium an der Universität in Greifswald wirbt. Die 24-jährige Maria Groér ist das Gesicht der Hochschulmarketingkampagne „Studieren mit Meerwert – Studieren in MV“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Mit der OZ spricht die Studentin über das Leben in Greifswald, Erfahrungen im Studium und wie es ist, Model für die Uni zu sein.

Die Plakate der Kampagne „Traum trifft Studium“ hängen deutschlandweit an öffentlichen Plätzen aus. Du bist das Gesicht der Kampagne. Wie fühlt es sich an, wenn man sich selbst sieht?

Maria Groér: Es ist total verrückt. Freunde schicken mir Fotos von dem Plakat an den unterschiedlichsten Orten – in Lübeck, Rostock oder Berlin. Das ist ein komisches Gefühl, aber es macht mich auch stolz, wenn ich es sehe. So ganz realisiert habe ich es aber vielleicht immer noch nicht. Als ich selbst ein Foto am Bahnhof von dem Plakat gemacht habe, waren da zwei Leute, die dann aufgeregt riefen: „Oh mein Gott, das ist sie doch auf dem Plakat“. Da wurde ich auch ganz nervös.

Wie kam es dazu, dass du das Gesicht der Kampagne geworden bist?

Ich studiere jetzt im zweiten Mastersemester Health Care Management. Die Universität hat eine Mail an die Deutschlandstipendiaten geschickt und daraufhin habe ich mich beworben. Ich denke, dass die Uni auch mit einzigartigen und interessanten Studiengängen werben will, um sich abzuheben – und Health Care Management ist solch ein Studienfach. In dem Bewerbungsschreiben musste ich persönliche Fragen beantworten, zum Beispiel wie mein Werdegang bisher war und wie ich zu meinem Studienfach gefunden habe. Warum ich das Studium mag, warum ich Greifswald mag und warum man gern Botschafter für die Uni werden möchte, waren weitere Fragen.

Wie lief denn das Shooting dafür ab?

Das war im Dezember in der Bereichsbibliothek am Loefflercampus und hat knapp sechs Stunden gedauert, inklusive Make-up und Outfit wechseln. In der Bibliothek hatten wir verschiedene Kulissen, die wir ausprobiert haben. Auch meine Kleidung habe ich ein paar Mal gewechselt. Mal ein grüner Blazer, mal einfach ein schwarzer Rollkragenpullover oder ein T-Shirt und Jeans – aber am Ende ist es das Foto mit dem gelben Pullover geworden, weil es am freundlichsten wirkt.

Du studierst Health Care Management. Was kann man sich darunter vorstellen, also was sind Inhalte deines Studiums und wie gefällt es dir?

Health Care Management hat das Ziel, Führungskräfte im Gesundheitswesen auszubilden und es ist eine Schnittstelle aus wirtschaftswissenschaftlichen Fächern, Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomie, aber auch Volks- und Betriebswirtschaftslehre oder Medizinethik. Es bietet die wichtigsten Grundlagen, um ein Verständnis für gesundheitliche und wirtschaftliche Themen zu bekommen. Das Studium ist auch sehr interdisziplinär – die Studenten haben unterschiedliche Vorkenntnisse. Es gibt eine Ergotherapeutin, BWL´er oder Ärzte, die mit mir zusammen in den Vorlesungen sitzen. In dem Fach gibt es 34 Studierende, es ist sehr familiär. Das Studium ist sehr vielfältig und gefällt mir sehr gut. Dieses Semester ist es durch die digitale Lehre zwar etwas anders, aber die Uni versucht, das Beste daraus zu machen. Nach meinem Bachelor, den ich in Berlin in dem Fach „Business Communication Managements“ absolviert habe, wollte ich wieder in eine kleinere Stadt – da ist Greifswald ideal.

Warum spezialisierst du dich jetzt auf das Gesundheitswesen?

Meine Familie besteht fast nur aus Ärzten. Ich habe mich auch sehr durch meine Eltern inspiriert gefühlt, die in Thüringen den Kneipp-Verein gegründet haben, also die Kneipp´sche Gesundheitslehre unter anderem in Kindergärten und Schulen verbreiten. Nach dem Abitur in England habe ich meine Leidenschaft für Ernährung entdeckt und selbst ganz viel ausprobiert. Während meines Auslandssemesters in Australien habe ich mich viel mit Meditation auseinandergesetzt. Ich habe dann gemerkt, dass mich so viele Aspekte der holistischen Gesundheit interessieren und ich andere Menschen inspirieren und mein Wissen teilen möchte. Ich habe einen sehr gesunden Lebensstil, liebe alles, was mit Bewegung zu tun hat. Zudem habe ich mich schon immer in einer Führungsposition gesehen und im Studium habe ich genau das. Ich sehe mich aber nicht als Krankenhausdirektorin, sondern derzeit eher in der Entwicklungshilfe. Projektmanagement reizt mich sehr, weil es so abwechslungsreich ist.

Warum hast du dich für Greifswald entschieden, was gefällt dir an der Stadt?

Das historische Zentrum finde ich wunderschön, auch den Museumshafen. Die Nähe zum Bodden und zur Ostsee und die frische Luft. Dann war ich auch erstaunt, dass Greifswald so international ist und so viel Kultur zu bieten hat. Auch die Freizeitmöglichkeiten sind hier super. Das Tanzen hat Greifswald mir auch wieder ermöglicht. Ich habe in Berlin unter anderem Salsa getanzt, hier bin ich jetzt zum Standardtanz gekommen und habe nun einen Tanzpartner gefunden, mit dem ich auf Turnieren tanzen möchte. Ich finde es super, dass Greifswald so übersichtlich ist und ich alles mit dem Fahrrad erreichen kann.

Wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du das Gesicht der Uni bist?

Ich bin jetzt auch Campus-Spezialistin und stehe für Fragen rund um das Studium zur Verfügung, fahre auf Messen und werbe für die Uni. Außerdem habe ich vor einiger Zeit den Followern des Instagramaccounts der Uni einen Einblick in meinen digitalen Unialltag gewährt. In einem Werbevideo der Uni, das sich „Ankommen im Traumstudium“ nennt, werde ich als nächstes zu sehen sein. Und bei der MV-Kampagne bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Es wurde gesagt, dass es nicht bei dem einen Motiv bleiben soll.

