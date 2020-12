Eine vermisste Frau (40) aus Greifswald ist tot aufgefunden worden. Die Polizei hat am Donnerstag Details zu den Umständen bekanntgebeben. Demnach lag die Leiche in einem Müllcontainer.

Tote Greifswalderin (40) lag in Müllcontainer am Finanzamt

