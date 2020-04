Toter Hund in Karlshagen: Veterinäramt lässt Todesursache klären

Karlshagen

Die Tierrettung Greifswald hat am Freitag einen toten Hund in Karlshagen in einem nicht öffentlich zugänglichen Gebiet geborgen. Zuvor bekamen die Tierretter einen Hinweis vom Verein Tote Hunde, dass in Karlshagen am Ortsausgang Richtung Peenemünde auf einem noch mit Munition verseuchten Gebiet ein toter Hund liegt.

Beim Eintreffen der Tierrettung bestätigte sich der Sachverhalt. Es stellte sich heraus, dass der Hund vermutlich schon etwa vor einer Woche gestorben ist, denn der Verwesungsprozess hatte bei dem Tier bereits begonnen. Der unkastrierte, etwa zwei Jahre alte American Staffordshire Terriermix Rüde war gechipt, aber wie sich herausstellte leider nicht registriert. Die Beamten des Polizeireviers Heringsdorf ermöglichten es, dass das Tier aus dem Sperrgebiet geborgen werden konnte.

Hund wird obduziert

Die Todesursache ist laut Aussage der Tierrettung bisher noch unklar, aber eine Fremdeinwirkung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Veterinäramt des Landkreises hat aus diesem Grund den Hund sichergestellt und wird zur weiteren Klärung der Todesursache eine Obduktion in der Pathologie veranlassen.

Es stellt sich nun die Frage: Wer vermisst seinen Hund in Karlshagen oder weiß, wo er hingehört? Wer den Rüden erkennt, kann sich bei der Tierrettung Greifswald unter der Telefonnummer 01512 1446269 melden.

Von Cornelia Meerkatz