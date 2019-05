Swinemünde

Die Ermittlungen zum bislang nicht aufgeklärten Tod des bekannten Usedomer Türstehers und Inhaber einer Sicherheitsfirma, Dag S. (60), dauern nach Aussage von Oberstaatsanwalt Sascha Ott an. Nach seinen Worten verfüge die deutsche Seite noch über keine Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung. Ebenso würden die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung noch nicht bekannt sein. „Auf beides warten wir mit großer Spannung“, sagte Ott. Besonders das toxikologische Gutachten soll Aufschluss darüber geben, ob der Mann vor seinem Tod unbekannte Flüssigkeiten oder Substanzen zu sich genommen hat. Denkbar wäre laut Staatsanwaltschaft aber auch, dass der Tod des bekannten Türstehers natürliche Ursachen hat bzw. unbekannte Erkrankungen der Auslöser waren.

Dag S. am 8. Mai tot aufgefunden

Dag S., der zuletzt auf der Insel Usedom lebte, offiziell aber in Greifswald gemeldet war, war am 8. Mai in einem Waldstück eines Stadtteils von Swinemünde tot aufgefunden worden. Seitdem ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft mit Hochdruck, wobei die Federführung bei den polnischen Behörden liegt, da der Tatort in Polen liegt.

„Es ist ein großes Puzzle“

Sascha Ott lobte bei der Aufklärung des Falls die sehr gute und enge Zusammenarbeit der polnischen und deutschen Behörden. Ende dieses Monats soll es ein erneutes großes Treffen der Beamten geben, wo der neueste Stand der Ermittlungen abgeglichen werde. „Es ist ein großes Puzzle, wo man Stück für Stück zusammensetzen muss. Wir auf deutscher Seite vernehmen weiterhin Zeugen und Beschuldigte und versuchen auf diese Weise dazu beizutragen, dass der Tod von Dag S. bald aufgeklärt wird“, erklärte der Oberstaatsanwalt.

Cornelia Meerkatz