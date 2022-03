Totimpstoff Novavax: Verhaltener Start in Vorpommern-Greifswald

Greifswald

Der neue Totimpfstoff Novavax ist nun auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald angekommen. Am Dienstag konnten sich die ersten Bürger mit dem neuen Vakzin impfen lassen. „Der Impfstoff steht bereit“, sagt Andreas Portugal, Impfstoffkoordinator des Kreises. Doch ein Andrang auf den neuen Impfstoff blieb am Dienstagvormittag im Impfstützpunkt Greifswald aus.

Generell habe die Impfbereitschaft im Kreis in den vergangenen Wochen abgenommen, sagt Andreas Portugal. Er geht jedoch davon aus, dass diese wieder steigen wird. „Es zeichnet sich jetzt bereits ab. Allein am Donnerstag haben wir deutlich mehr Anmeldungen für den neuen Impfstoff, als wir für die alten hatten.“

Keine Priorisierung für Totimpfstoff

Zunächst sollte der Totimpfstoff für medizinisches Personal vorgehalten werden. Im Vorfeld fragte der Landkreis bei medizinischen Einrichtungen nach dem Bedarf ab. „Daraus hat sich ergeben, dass deutlich mehr Impfstoff vorhanden ist, als medizinisches Personal sich für diesen angemeldet hat“, erklärt der Impfstoffkoordinator. Das bedeutet, dass es keine Priorisierung geben wird und sich jeder ab 18 Jahren mit dem neuen Vakzin impfen lassen kann.

Neben dem Impfstützpunkt in Greifswald werden auch die mobilen Impfteams mit dem Totimpfstoff ausgestattet. Auch bei offenen Impfaktionen wird es Novavax geben. 3900 Novavax-Impfungen hat der Landkreis erhalten. Für den vollständigen Impfschutz werden zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen benötigt.

Totimpfstoff nicht für Auffrischung zugelassen

Im Impfstützpunkt und den jeweiligen Außenstellen erhalten die Bürger vor der Impfung auch zu diesem Impfstoff eine ausführliche Beratung und Aufklärung durch ärztliches Personal. Die Impfstoffe Biontech und Moderna sind ebenfalls weiter verfügbar. Wer mit Johnson & Johnson geimpft ist, kann seinen Impfschutz mit Novavax optimieren. Als Auffrischungsimpfung ist der neue Impfstoff derzeit nicht zugelassen.

Im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen wie Biontech und Moderna enthalten Totimpfstoffe nur abgetötete Krankheitserreger, die sich nicht vermehren. Diese werden im Körper als fremd erkannt und regen – ohne dass die jeweilige Krankheit ausbricht - das körpereigene Abwehrsystem zur Antikörperbildung an. mRNA-Impfstoffe sorgen dafür, dass der Körper selbst kleine Teile des Erregers herstellt. Zu den Totimpfstoffen gehören Impfstoffe gegen Diphtherie, Hepatitis B, Kinderlähmung, Keuchhusten und Tetanus.

Die nächsten Termine fürs freie Impfen in Greifswald sind am Mittwoch von 9-12 Uhr und 13-16 Uhr im Bürgerschaftssaal des Rathauses sowie am Freitag im Marktkauf Neuenkirchen von 9-13 Uhr und von 14-18 Uhr.

Von Christin Lachmann