Tourismus: Greifswald fehlt weiter ein Stadthotel

Greifswald

Ein Hotel am Hansering ist dringend notwendig, damit Greifswald mehr Touristen in die Stadt locken kann. Hauptsächlich sollen dort Tagungstouristen unterkommen. Darin sind sich die Verantwortlichen der Greifswalder Marketing GmbH und die Stadtverwaltung einig. Nur ist bisher noch kein Baustart auf dem A9-Quartier direkt am Hansering erfolgt und in diesem Jahr dürfte es damit knapp werden, wie Fabian Feldt, bei der Stadtverwaltung für Tourismus und Wirtschaft zuständig, bestätigt. Laut Verträgen mit der Stadt soll Baustart spätestens im April 2022 sein. „Wir sind guter Dinge, dass das klappt“, sagt Feldt. Mit zwei Jahren Bauzeit könnte das Haus pünktlich zum Caspar-David-Friedrich-Jubiläum 2024 fertig sein.

Investor hält an Standort Greifswald fest

Axel Wittlinger, Chef der Stöben Wittlinger GmbH, die das Grundstück 2017 von der Stadt gekauft hatte, sagt, dass er an dem Stadthotel festhalte. Zu weiteren Details will er sich derzeit nicht äußern. Eine Baugenehmigung der Stadt für das Haus mit 123 Zimmern liegt vor. Allerdings ist noch keine Entscheidung über Fördermittel des Landes für den Neubau gefallen, so ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. „Der vorliegende Förderantrag ist noch nicht entscheidungsreif. Derzeit finden Abstimmungen aufseiten des Investors/Betreibers statt. Eine Aussage zur Förderhöhe ist aktuell nicht möglich.“ Betreiber wird die Berliner HR Group sein, nachdem sich Vienna House von dem Projekt im Januar 2021 getrennt hatte.

Das Hotel gehört zu einer Reihe Maßnahmen, die im Tourismuskonzept der Stadt von 2016 stehen. Darin wurden Potenziale und Projekte aufgelistet, wie Greifswald mehr Besucher in die Stadt locken kann. „Um wettbewerbsfähig zu werden, ist eine Neuansiedlung eines Hotelbetriebs mit mindestens 100 Zimmern unabdingbar. Ohne neue Hotelansiedlung wird es keine weitere positive Tourismusentwicklung in Greifswald geben und die dringend benötigten positiven Effekte für Handel, Gastronomie und Kultur bleiben aus“, sagt Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH. Von dem Hotel soll auch die Uni Greifswald profitieren, die mit ihren Wissenschaftlern bisher für Kongresse in andere Städte abgewandert war.

Kritik am Tourismuskonzept

Beliebt bei Touristen ist die Innenstadt mit Museumshafen und die Ortsteile Wieck und Eldena. Wittenbecher hofft, dass mit dem fertigen Umbau des Hanserings zu einer dreireihigen Allee weitere touristische Angebote am Museumshafen folgen. Eine Radverleihstation oder ein Verleih für Stand-Up-Paddling beispielsweise.

Peter Andrasch, Vorsitzender des Museumshafenvereins, will nicht zu viel Fokus auf Touristen. „Man sollte uns touristische Konzepte nicht einfach überstülpen“, sagt er. Ein Beispiel: Im Konzept steht der Vorschlag, den Fangenturm zur touristischen Attraktion zu machen. Derzeit sitzt dort der Hafenmeister. Das funktioniere bisher gut, findet Andrasch. Er mache sich Sorgen, dass mit dem Neubau des Hotels Beschwerden über Arbeiten an den Traditionsseglern zunehmen, weil Gäste sich davon gestört fühlen könnten.

Mehr Spazierwege für Wieck

Für die Ortsteile an der Dänischen Wiek wurde 2019 ein Masterplan verabschiedet – die Planung auch für den Tourismus, die im Tourismuskonzept gefordert wurde. Sanfter Tourismus, der Ausbau von Wanderwegen an der Küste und Mooren, ein attraktives Strandbad, regionales Essen, maritimer Sport, Segeln, Rudersport, sowie Schiffstourismus und eine gute Anbindung mit einer Fähre nach Ludwigsburg: „Das sind Punkte, die bereits angestoßen wurden und daher auf jeden Fall weiter verfolgt werden sollten“, sagt Thorsten Reul, 2. stellvertretender Vorsitzender der Ortsteilvertretung Wieck/Ladebow.

Übernachtungen in Greifswald Vor dem Einbruch der Übernachtungszahlen wegen der Coronapandemie kamen Jahr für Jahr mehr Leute nach Greifswald. 2016 kamen 226.278 Übernachtungen zustande, 2019 waren es 286.400. Übernachtungsgäste geben pro Kopf und Tag etwa dreimal so viel Geld aus wie Tagestouristen: 108,50 Euro im Vergleich zu 33,70 Euro. Das geht aus Zahlen im Tourismuskonzept von 2016 hervor.

Wegen fehlender Wege zum Spazieren am Wasser werde Wieck bisher nicht so sehr als Ort für Erholungsurlaub gesehen, findet Reul, der für die Grünen in dem Gremium sitzt. Der Parkplatz müsse besser beschildert werden, weil Besucher sich immer noch im Ort mit seinen engen Straßen verfahren. Erfolgreich seien im Ortsteil der Ausbau kostenlosen Wlans und ein Infopunkt für Touristen, den die Marketing GmbH betreibt, umgesetzt worden, sagt Fabian Feldt.

Seit mehreren Jahren wird eine zusätzliche öffentliche Toilette in Wieck gefordert, die laut Feldt 2023 auf dem großen Parkplatz entstehen soll. Dafür brauche es nur die Bewilligung der Mittel im Haushalt, so Feldt. Die Klosterruine solle einen Klostergarten bekommen, zudem läuft auch dort der Ausbau kostenlosen Wlans und eine Toilette wird gebaut.

Dass nicht alle Maßnahmen aus dem Konzept Realität werden, liege zum einen daran, dass es freiwillige Leistungen der Stadt seien und dass nicht für alle Maßnahmen Geld bereitstehe, erklärt Fabian Feldt. „Wir streben an, das Konzept in 2023 erneut auf den Prüfstand zu stellen.“

Von Christopher Gottschalk