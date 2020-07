Tourismus sorgt für Stabilisierung am Arbeitsmarkt in Vorpommern-Greifswald

Greifswald

Der Arbeitsmarkt in Vorpommern-Greifswald stabilisiert sich nach dem Corona-Lockdown im März und der langsamen Rückkehr in den Alltag weiter. „Nach den ersten positiven Signalen im Juni setzt sich die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt fort“, sagte Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald, am Donnerstag bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen. Im Landkreis waren im Juli 10 729 Menschen arbeitslos gemeldet. Nach einem Anstieg im Mai sank die Arbeitslosenquote im zweiten Monat in Folge - von 9,4 Prozent im Vormonat auf aktuell 9,2 Prozent. „Wir haben bei Weitem noch nicht das aufgeholt, was wir von März bis Mai verloren haben“, so Wegner. Aber er sei zuversichtlich, dass sie die Schere zu den Vorjahresmonaten weiter schließen werde. Die Arbeitslosenquote bewegt sich derzeit auf dem Niveau von 2017.

Positive Entwicklung entgegen dem Bundestrend

Vor allem der Tourismus, aber auch das Dienstleistungsgewerbe und der Handel sorgen für den Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt. Während bundesweit sowie in den Agenturbereichen Rostock und Schwerin die Arbeitslosenzahlen leicht anstiegen, gingen sie in den touristisch geprägten Regionen in Vorpommern und der Mecklenburgischen Seenplatte zurück. „Die Tourismusbranche holt jetzt am Arbeitsmarkt das auf, was sie von Ostern bis Mai wegen des Lockdowns nicht konnte“, so Wegner. Die niedrigsten Werte des Landkreises wurden in Greifswald und dem Geschäftsbereich Wolgast mit 7,6 Prozent und 7,2 Prozent erreicht. Im Bereich Pasewalk beträgt die Arbeitslosenquote aktuell 13 Prozent, in Ueckermünde 11,1 und in Anklam 10,8 Prozent.

Bislang für 6114 Beschäftigte Kurzarbeit abgerechnet

Dennoch sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie weiter spürbar. Nach Angaben der Arbeitsagentur haben bis dato 2771 der knapp 7000 Betriebe im Landkreis Kurzarbeit angezeigt. Da die Abrechnungen der Betriebe erst drei Monate nach der Anzeige vorliegen müssen, liegen nun erstmals auch Zahlen vor, wie viele Betriebe tatsächlich das Instrument nutzen, um Arbeitslosigkeit ihrer Mitarbeiter zu verhindern. „Nach dem aktuellen Stand rechneten für März 1203 Betriebe für 6114 Beschäftigte Kurzarbeit ab“, so Wegner. Damit sei für 71 Prozent der Beschäftigten, für die im März Kurzarbeit angezeigt wurde, das Instrument genutzt worden. Der Arbeitsagentur-Chef sieht in der Zahl durchaus ein positives Signal, da für knapp 30 Prozent der Beschäftigen entgegen der Prognosen im März keine Kurzarbeit abgerechnet wurde.

Fachkräfte und Azubis werden gesucht

Neben den Beschäftigtenzahlen zieht auch der Stellenmarkt im Landkreis weiter an. Die Unternehmen aus der Region suchen aktuell für 2056 Arbeitsstellen sofort eine Arbeitskraft. Die größte Nachfrage stamme aus dem Gesundheits- und Sozialwesen (323), dem Hotel- und Gaststättenwesen (249), dem Handel (231) und dem verarbeitenden Gewerbe mit 192 Angeboten. so Wegner. Auch für Schüler gibt es positive Nachrichten mit aktuell 866 freien Ausbildungsplätzen. Jugendliche können sich unter der Nummer 0800 5444400 an die Arbeitsagentur wenden, um noch kurzfristig einen Vertrag abzuschließen.

Hoffen auf lange Tourismussaison

Wie sich der Arbeitsmarkt weiter entwickelt, hängt entscheidend von der Länge und Stabilität der Tourismussaison ab, so Wegner. Üblicherweise verharrt die Arbeitslosigkeit im August auf dem Niveau des Frühsommers, bevor ab September noch einmal eine Herbstbelebung eintritt. „Wie sich die Arbeitsmarktsituation in den folgenden Monaten weiterentwickelt, lässt sich schwer vorhersagen“, so Wegner abschließend.

