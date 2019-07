Greifswald

Mit seinem alten Boot ging es nicht mehr, das Neue ist der Anker seines Lebens: Der 76-jährige Jörg Andrasch will weiter auf See fahren. Er bleibe fit dank seiner „Robbe“, einem Traditionsschiff im Greifswalder Museumshafen. „Jetzt habe ich ein altersgerechtes Schiff mit einer hohen Reling und Griffstangen auf der Kajüte, sodass ich mich jederzeit absichern kann“, sagt Andrasch lächelnd. Vorher fuhr er für 23 Jahre sein Zeesboot „Christine“.

„Das ist brillanter Schiffsbau“

Andrasch kaufte die „Robbe“ an Pfingsten 2018 als eine Art Rohbau. Mit einer künstlichen Hüfte und einem künstlichen Kniegelenk fand er zu seinem Glück die „Robbe“, die auf See, dank stattlicher acht Tonnen Gewicht, ruhiger fährt als sein altes Boot. Innerhalb von sieben Monaten besorgte Andrasch den Innenausbau alleine, machte das Schiff wieder seetauglich. „Das hier ist brillanter Schiffsbau. Ein Meisterwerk. Das habe ich beim ersten Anblick sofort gesehen. Hier sind Mahagoni- und Teakholz verbaut“, schwärmt er. Aus Eiche ist der Rumpf, Andrasch baute Schränke ein und ein Fenster, durch das von oben Licht in die Kajüte fällt, besorgte Funk- und Messgeräte, Lampen und Decken, eine Küche und Campingtoilette. Den Umbau finanzierte er selbst.

„Ich konnte die „Robbe“ für einen preiswerten Betrag kaufen, weil es ein Überangebot an gebrauchten Schiffen gibt. Meine Rente und die Einnahmen aus den Gästefahrten reichen aus, um das Schiff zu erhalten“, sagt Andrasch, gebürtiger Stralsunder, der als Ingenieur für Landtechnik und mit einem Abschluss in Umweltschutz in der Greifswalder Nachrichtenelektronik und der Wasserwirtschaftsdirektion für Umweltschutz zuständig war. „Umweltschutz“, sagt er und führt die Hand zur linken Brust, „beginnt im Herzen, bei jedem Einzelnen.“ So verhinderte er als Teil einer Bewegung 2008 den Bau eines Kohlekraftwerks in Lubmin.

Touristen wollen mit der „Robbe“ fahren

Dem Namen „Robbe“ wollte Andrasch nach dem Kauf treu bleiben: „Das passt doch zu diesem knuffigen Boot. Deswegen habe ich den Namen so gelassen.“ Die 11 Meter lange und 3 Meter breite Gaffelketsch fischte bis in die 1980er Jahre hinein in der dänischen Nord- und Ostsee. Der neue Besitzer fuhr sie als Motorsegler, die Kajüte und der überdachte Steuerstand wurden gebaut. Die letzten siebzehn Jahre lag die „Robbe“ in einer Halle in Eckernförde. Jörg Andrasch verpasste ihr neue Hauptmasten und Segel. „Sehr oft bleiben Touristen stehen und sagen: ,Mit dem Boot möchte ich mitfahren’“ Heute unternimmt er Tagesturns mit Touristen und Bootsliebhabern aus ganz Deutschland.

Bootsführer will Menschen eine Freude machen

Einem von ihnen, der kein Geld hatte, spendierte Andrasch sogar eine Fahrt. Menschen eine Freude machen ist sein Anliegen, ihnen echte Seefahrt zeigen, die mit Romantik und Tradition zusammenhängt, sagt er. Die Leidenschaft vererbte ihm sein Vater, der selbst ein Segelboot besaß. Bis zu acht Menschen nimmt Andrasch mit an Bord, mit dem Originalmotor von 1951, dem Baujahr der „Robbe“, bringt es der Segler auf sieben Knoten, was umgerechnet rund 13 Kilometer pro Stunde sind.

Ein Autopilot entlastet den Kapitän

Die Fahrten mit Touristen wolle er in Zukunft jedoch einschränken, stattdessen will er öfter mit der Familie und Freunden rausfahren. Bald baue er einen Autopiloten ein. Dann, wenn das Schiff ohne Kapitän fährt, wird sich Jörg Andrasch an Deck setzen, sich seine Pfeife anzünden; die See und die Gesellschaft genießen. Ein Ende ist nicht in Sicht: „Dieses Boot kann ich noch lange fahren“, freut er sich.

