Kaum Hafenfeste, dazu strenge Hygienevorschriften an Bord: Die historischen und liebevoll sanierten Segler, Fischtrawler und Lotsenschiffe begrüßten auch im zweiten Pandemiejahr weniger Gäste an Bord. Die Anpassung der Schiffe an die neue Schiffssicherheitsverordnung ist für viele Betreiber eine große Herausforderung.