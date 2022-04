Transporter prallt in Steffenshagen gegen Müllwagen

Steffenshagen

Am Donnerstagmorgen ist es in Steffenshagen bei Greifswald zu einem Zusammenstoß von einem Transporter und einem Müllwagen gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizeiinspektion in Anklam mitteilt.

Der 20 Jahre alte Fahrer des Transporters war auf der Kreisstraße 4 von Groß Petershagen nach Steffenshagen unterwegs. Kurz hinter dem Ortseingang, traf er auf ein Müllfahrzeug. Dieser wollte gerade mit der Entleerung der Mülltonnen beginnen.

Beim Überholen des Müllwagens, übersah er ein entgegenkommendes Auto. der 20-Jährige konnte einen direkten Zusammenstoß vermeiden, allerdings pralle er in die linke Heckseite des Müllwagens.

Schnittverletzungen im Gesicht und 30 000 Euro Schaden

Der Transporter-Fahrer erlitt leichte Schnittverletzungen im Gesicht. Die hinzugezogenen Rettungskräfte brachten den Mann ins anliegende Krankenhaus.

Der Transporter des Mannes war nicht mehr in der Lage weiterzufahren und musste von der Freiwilligen Feuerwehr von Steffenshagen geborgen werden. Am Müllfahrzeug wurde die Ladeklappe stark beschädigt. Insgesamt spricht die Polizei von einem Schaden in Höhe von ungefähr 30 000 Euro.

Von OZ